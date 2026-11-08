Nedēļa sāksies ar mākoņiem un lietu: cik silts pirmdien būs Latvijā?
Foto: LETA
Vērmanes dārzs lietainā rudens dienā.
Sabiedrība

Nedēļa sāksies ar mākoņiem un lietu: cik silts pirmdien būs Latvijā?

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Pirmdien Latvijā būs mākoņains laiks un dažviet gaidāms neliels lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Nedēļa sāksies ar mākoņiem un lietu: cik silts pir...

Naktī laiks būs mākoņains, dažviet vien īslaicīgi skaidrosies un vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, un atsevišķās teritorijās izveidosies dūmaka. Minimālā gaisa temperatūra būs +2..+7 grādu robežās.

Dienā pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu divi līdz septiņiem metri sekundē, vietām debesis skaidrosies. Dienas gaitā vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem.

Rīgā nakts būs bez nokrišņiem, tikai rīta pusē mākoņi atnesīs nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +4..+6 grādi. Dienā galvaspilsētā lielākoties gaidāms mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs no dienvidrietumu puses. Dienas vidū gaiss iesils līdz +7 grādiem.

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