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Sabiedrība
Šodien 15:49
Nedēļa sāksies ar mākoņiem un lietu: cik silts pirmdien būs Latvijā?
Pirmdien Latvijā būs mākoņains laiks un dažviet gaidāms neliels lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Naktī laiks būs mākoņains, dažviet vien īslaicīgi skaidrosies un vietām gaidāms neliels lietus. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, un atsevišķās teritorijās izveidosies dūmaka. Minimālā gaisa temperatūra būs +2..+7 grādu robežās.
Dienā pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu divi līdz septiņiem metri sekundē, vietām debesis skaidrosies. Dienas gaitā vējš pakāpeniski iegriezīsies no dienvidu puses. Gaiss iesils līdz +4..+9 grādiem.
Rīgā nakts būs bez nokrišņiem, tikai rīta pusē mākoņi atnesīs nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +4..+6 grādi. Dienā galvaspilsētā lielākoties gaidāms mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs no dienvidrietumu puses. Dienas vidū gaiss iesils līdz +7 grādiem.