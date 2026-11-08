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Sabiedrība
Šodien 11:57
Latvijā patvērumu visbiežāk meklē vīrieši - atklājas, kuru valstu pilsoņi ieradušies visvairāk
Šā gada deviņos mēnešos visvairāk pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi Latvijā saņemti no Afganistānas pilsoņiem, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotā informācija.
No janvāra līdz septembrim saņemti 250 šādi pieteikumi no Afganistānas pilsoņiem, tai skaitā visvairāk - 110 - saņemti jūnijā.
195 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi šogad deviņos mēnešos saņemti no Pakistānas, bet 135 - no Somālijas pisloņiem.
Kopumā šogad no janvāra līdz septembrim saņemti 1210 pirmreizējie starptautiskās aizsardzības pieteikumi no trešo valstu pilsoņiem. Tai skaitā 1140 - no vīriešiem.
Starptautiskās aizsardzības pieteikumu var lūgt persona, kura atstājusi savu dzimteni un uzskata, ka tajā viņai draud nopietns apdraudējums - vajāšana, pēriens cilvēktiesībām, karš -, un kura meklē drošību citā valstī.