Rīgā tramvajs saduras ar vieglo auto - cietušo no automašīnas atbrīvo glābēji ar speciāliem instrumentiem
Vieglās automašīnas un 1. maršruta tramvaja sadursmē sestdien Rīgā, Ropažu ielā, cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Avārija notika neilgi pēc plkst. 9. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, Cietušo atbrīvoja no automašīnas un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Vēl viens cilvēks no vieglās automašīnas izkļuva patstāvīgi. Notikuma vietā atvienotas auto akumulatora klemmes un sakārtota ceļa braucamā daļa.
Neilgi pirms plkst. 22 vakarā saņemts izsaukums uz Līvānu novada Rožupes pagastu, kur vieglā automašīna bija iebraukusi grāvī. Glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, no spēkrata atbrīvoja cietušu cilvēku un nodeva NMPD mediķiem. Tāpat atvienotas akumulatora klemmes.
Naktī uz svētdienu, plkst. 00.28, VUGD saņēma izsaukumu uz Raiņa ielu Lielvārdē, kur vieglā automašīna bija noslīdējusi no ceļa braucamās daļas un ietriekusies mājas sienā. Pieci cilvēki no automašīnas izkļuva pirms VUGD ierašanās. Glābēji ar imobilizācijas dēļu palīdzību cietušos nogādāja uz NMPD transportu. Tika atvienotas akumulatora klemmes. Plkst. 1.43 darbs notikum vietā noslēdzās.
Savukārt plkst. 17.42 sestdien saņemts izsaukums uz Valkas novada Ērģemes pagastu, kur divi cilvēki bija apmaldījušies purvā. Cilvēki atrasti nepieejamā purvainā vietā uz salas, izmantojot viņu nosūtītās koordinātas un sazvanoties pa mobilo tālruni. Plkst. 20.54 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 52 izsaukumus - 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.