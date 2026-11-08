Valsts policijas foto
Policija lūdz palīdzību: Rīgā bezvēsts pazudis 13 gadus vecais Nauris Kvēpiņš
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā, 2013. gadā dzimušā Naura Kvēpiņa meklēšanā.
Kā informēja VP, zēns sestdien, 7. novembrī, ap plkst. 16.00 izgājis no savas dzīvesvietas Rīgā, Brīvības gatvē, un līdz šim brīdim nav atgriezies mājās.
Pazīmes: zēna augums ir apmēram 150 centimetri, viņš ir vidējas miesas būves, ar gaišiem matiem. Ikdienā zēns nēsā brilles.
Pazušanas brīdī viņš bija ģērbies pelēkās biksēs (sīkāka informācija par pārējo apģērbu policijai šobrīd nav pieejama).
Valsts policija aicina aplūkot Naura fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu. Iedzīvotāji lūgti nekavējoties zvanot pa tālruņa numuru 112.