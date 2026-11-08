"Nē Krievijas asiņainajiem graudiem!" Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur notiek protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu ...
"Klau, mums premjers ir normāls?" Kulberga rīcība izraisa vētrainas diskusijas soctīklos
Sestdien Jēkabpilī notikušajā protesta akcijā "Asins graudiem – nē!" Ministru prezidents Andris Kulbergs ("Apvienotais saraksts") sanākušos uzrunāja, turot uz rokām bērnu. Tas izraisījis viedokļu vētru un asu diskusiju sociālajos tīklos. Daļa sabiedrības šādu rīcību dēvē par "klaunādi" un bērna izmantošanu, kamēr citi premjeru aizstāv, norādot, ka ir normāli brīvdienā pavadīt laiku kopā ar savu atvasi.
Asas vārdu apmaiņas par premjera rīcību nedēļas nogalē uzvirmoja gan "X" (bijušais "Twitter"), gan vietnē "Threads". Tīmekļa vietnē "Facebook" diskusijas aizsāka teātra kritiķes Zanes Radzobes ieraksts: "Klau, mums premjers ir normāls??? Ar bērnu rokās??? Nezinu pat, kas ir pirmais – neprofesionalitāte vai bērna privātuma ignorēšana." Viņa notikušo nodēvēja par "klaunādi", velkot paralēles ar premjera iepriekšējiem mēģinājumiem akcentēt savu tēva lomu publiskajā telpā.
Šis ieraksts ātri vien izpelnījās desmitiem komentāru, kuros sabiedrības viedoklis krasi dalījās. Vieni Radzobei piekrita, norādot uz bērna drošību un psiholoģisko stāvokli nokaitētā protesta atmosfērā. "Onkuļi kliedz uz tēti, un tētis runā paaugstinātā, satrauktā tonī. Vai tas bija nepieciešams bērnam vai tētim? Neizskatījās īpaši omulīgi puisēnam," pauda kāda komentētāja. Cita piebalsoja, norādot, ka "bērns izskatījās nobijies un traumēts no visa tā skaļā protesta", piebilstot, ka bērns vēl nesaprot, "ka ūjina un svilpj uz tēti, nevis viņu".
Skanēja arī pārmetumi par populismu un apzinātu bērna izmantošanu tēla veidošanai. "Tāds populistisks gājiens, tēlojot gādīgu tēvu un vienlaikus izmantojot bērnu kā vairogu. Zin, ka latvieši bērnu neapmētās ne ar olām, ne tomātiem, ne asiņainiem graudiem," pauda kāda "Facebook" lietotāja. Citi saskatīja līdzības ar "Kārli Ulmani" un spekulēja, ka premjers, iespējams, iedvesmojies no miljardiera Īlona Maska, kurš publiskos pasākumos mēdz parādīties kopā ar dēlu. Tāpat izskanēja viedoklis, ka ar bērnu rokās premjers, iespējams, "aizsargājās pret protestētājiem".
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Tomēr netrūka arī Kulberga aizstāvju, kuri notikušajā nesaskatīja neko nosodāmu. "Tēvs pavada brīvdienu kopā ar bērnu un atnācis parunāties ar cilvēkiem. Cik zināms, oficiāli uzaicināts tur nebija," skaidroja kāda komentētāja, uzsverot, ka tā bijusi premjera labā griba ierasties.
Vairāki soctīklu lietotāji uzsvēra, ka "pirmkārt viņš ir tēvs, un tad premjerministrs", un ka brīvdienās ņemt līdzi bērnu ir tikai normāli, lai "vismaz pabūtu kopā". Kāds vīrietis vērsa uzmanību uz plašāku kontekstu: "Līdz šim pasaules politikas līderi un monarhi vienmēr ir fotografējušies ar bērniem, nesaprotu, kāpēc šis liekas kaut kas ārkārtējs?" Vēl kāda sieviete aizstāvēja premjeru, norādot: "Ja būtu meklējis, kam bērnu atstāt, un nepaspētu uz mītiņu – atkal būtu sliktais." Kāda cita komentētāja piebilda, ka došanās līdzi vecākiem uz darbu palīdz bērna socializācijai, un aicināja mācīt bērniem, ka "demokrātijā protests ir viens no veidiem, kā ietekmēt lēmumus".
Jau ziņots, ka sestdien Jēkabpilī notika sabiedriskā aktīvista un zemnieka Gundara Kalves organizēta protesta akcija, kuras mērķis bija pieprasīt valdībai pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Premjers Kulbergs akcijā paziņoja, ka plānots Saeimā iesniegt likumprojektu, ar kuru Latvija varētu apturēt Krievijas graudu tranzītu, liedzot slēgt jaunus līgumus, un norādīja, ka nākamnedēļ gaidāma saskaņošana starp ministrijām. Vienlaikus viņš atgādināja, ka aizliegums tikai Latvijas līmenī nav ilgtspējīgs risinājums un tas jāpanāk kopā ar Eiropas Savienību.