Lietus gaidāms tikai vietām Latgalē.
Sabiedrība
Šodien 08:11
Svētdien Latvijā saglabāsies sauss laiks, vien Latgalē vietām var uzlīt
Svētdien Latvijā būs mākoņains laiks, bet neliels lietus gaidāms vien vietām valsts austrumos Latgalē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Vietām debesis īslaicīgi skaidrosies, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra būs no +5 grādiem Latgalē līdz +10 grādiem jūras piekrastē.
Arī Rīgā diena būs mākoņaina, bet lietus nav gaidāms. Galvaspilsētā pūtīs lēns rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +8..+9 grādiem.