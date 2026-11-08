Svētdien Latvijā saglabāsies sauss laiks, vien Latgalē vietām var uzlīt
Foto: LETA
Lietus gaidāms tikai vietām Latgalē.
Sabiedrība

Svētdien Latvijā saglabāsies sauss laiks, vien Latgalē vietām var uzlīt

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Svētdien Latvijā būs mākoņains laiks, bet neliels lietus gaidāms vien vietām valsts austrumos Latgalē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Svētdien Latvijā saglabāsies sauss laiks, vien Lat...

Vietām debesis īslaicīgi skaidrosies, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra būs no +5 grādiem Latgalē līdz +10 grādiem jūras piekrastē.

Arī Rīgā diena būs mākoņaina, bet lietus nav gaidāms. Galvaspilsētā pūtīs lēns rietumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs ap +8..+9 grādiem.

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