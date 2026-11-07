Valsts policija apstiprina, ka satiksme negadījuma vietā jau ir atjaunota.
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Šodien 17:38
Uz Rīgas apvedceļa sadūrušies BMW un "Audi" - viena automašīna pēc avārijas aizdegusies
Sestdien uz Rīgas apvedceļa A4 Salaspils novadā notikusi divu vieglo automašīnu sadursme, pēc kuras viens no transportlīdzekļiem aizdedzies.
Kā Jauns.lv informēja Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska, izsaukums uz negadījuma vietu saņemts plkst. 13.03. Uz autoceļa A4 (Salaspils–Ādaži) bija sadūrušās automašīnas BMW un "Audi", un pēc sadursmes viena no tām aizdegās.
Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, viena automašīna nobraukusi no ceļa un nonākusi grāvī, savukārt otru pārņēmušas liesmas.
Valsts policija apstiprina, ka satiksme negadījuma vietā jau ir atjaunota. Pagaidām nav sniegta informācija par iespējamiem cietušajiem un precīziem sadursmes apstākļiem.