Pēc skandāla ar Indijas pilsoni Ivars Kalviņš vēlas atstāt LZA prezidenta amatu
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš vērsies akadēmijas Senātā ar lūgumu atsaukt viņu no amata. Šāds lēmums seko pēc plašu rezonansi izraisījušā skandāla saistībā ar viņa sniegto rekomendāciju Latvijas pilsonības piešķiršanai Indijas pilsonei Divjai Višvanatai.
Kalviņa lūgumu varētu izskatīt 26. novembrī paredzētajā Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pilnsapulcē, kurā plānotas arī jaunu akadēmijas locekļu vēlēšanas. Tomēr vispirms LZA Senātam jālemj, vai jautājumu par prezidenta atsaukšanu iekļaut pilnsapulces darba kārtībā.
Jau oktobra beigās Kalviņš atklātā vēstulē sabiedrībai un medijiem paziņoja, ka apsver iespēju atkāpties no amata. Viņa lēmums saistīts ar publiski izskanējušajām šaubām par rekomendāciju, ko viņš sniedzis Indijas pilsonei Divjai Višvanatai Latvijas pilsonības iegūšanai.
Saeima 15. oktobrī pieņēma likumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai, taču jau nedēļu vēlāk, 22. oktobrī, šo lēmumu atcēla. Šāds pavērsiens sekoja pēc tam, kad publiskajā telpā izskanēja jautājumi par sievietes izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu.
Tikmēr LZA Prezidijs iepriekš aizstāvēja Kalviņu, norādot, ka, sniedzot rekomendāciju, viņš rīkojies savu pilnvaru ietvaros. Akadēmijas vadība uzsvēra, ka ieteikuma vēstule sagatavota labticīgi, pamatojoties uz Kalviņam iesniegto informāciju.