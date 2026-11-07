Pēc vērienīgā ugunsgrēka Sarkandaugavā atjauno satiksmi Tvaika ielā - autovadītājiem jāņem vērā izmaiņas
Sestdien plkst.16 Rīgā atjaunota transportlīdzekļu satiksme Tvaika ielā, kas šīs nedēļas sākumā tika ierobežota pēc plaša ugunsgrēka Sarkandaugavā. Līdz ar satiksmes atjaunošanu atceltas arī pagaidu satiksmes organizācijas izmaiņas Tilta ielas un Ganību dambja krustojumā, informē Rīgas pašvaldība.
Tvaika ielas slēgšanas laikā, lai atvieglotu transportlīdzekļu pārvietošanos, Tilta ielas un Ganību dambja krustojumā uz laiku tika noņemta ceļa zīme "Iebraukt aizliegts". Tas ļāva autovadītājiem braukt no dzelzceļa pārbrauktuves Ganību dambja virzienā. Atjaunojot ierasto satiksmes kārtību, aizlieguma zīme tiks uzstādīta atpakaļ, tādēļ šajā virzienā braukt vairs nedrīkstēs.
Izmaiņas skar arī sabiedrisko transportu. Jau šodien 3. maršruta trolejbusi atsākuši kursēt pa pamata maršrutu uz Kundziņsalu. Pirmais reiss no Sarkandaugavas palaists plkst. 13.51. Vienlaikus tiek slēgts pagaidu 95. autobusa maršruts, savukārt no pirmdienas, 9. novembra, arī 49. maršruta autobusi brauks ierastajā maršrutā pa Tvaika ielu.
Rīgas pašvaldība aicina autovadītājus būt uzmanīgiem, īpaši Tilta ielas un Ganību dambja krustojumā, kur tiks atjaunota iepriekšējā satiksmes organizācija. Autovadītājiem jāseko līdzi ceļa zīmēm un jāņem vērā, ka pagaidu braukšanas iespēja no dzelzceļa pārbrauktuves uz Ganību dambi vairs nebūs pieejama.
Jauns.lv jau ziņoja, ka šīs nedēļas sākumā Sarkandaugavā, Tvaika ielā 4, izcēlās plašs ugunsgrēks ražošanas ēkā. Liesmas bija pārņēmušas 2250 kvadrātmetru lielu platību, un ugunsgrēka radītās bīstamības dēļ apkārtnē tika ieviesti satiksmes ierobežojumi.