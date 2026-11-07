Gaiss jūras piekrastē iesils līdz pat +10 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 15:37
Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem, taču ne visur laiks būs patīkams
Svētdien Latvijā būs mākoņains laiks un gaiss jūras piekrastē iesils līdz pat +10 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Naktī vietām veidosies migla un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+5 grādiem, piekrastē tā būs līdz +8 grādiem.
Dienā pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu divi līdz seši metri sekundē, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet valsts austrumos gaidāms neliels lietus. Gaiss iesils līdz +5..+10 grādiem.
Rīgā naktī būs mākoņains laiks un gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni no ziemeļrietumiem, rietumiem. Gaisa temperatūra būs +5..+7 grādu robežās.
Dienā Rīgā lielākoties gaidāms mākoņains laiks. Vējš viegli pūtīs no rietumu puses. Dienas vidū gaiss iesils līdz +8 grādiem.