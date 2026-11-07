Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem, taču ne visur laiks būs patīkams
Foto: Zane Bitere/LETA
Gaiss jūras piekrastē iesils līdz pat +10 grādiem.
Sabiedrība

Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grādiem, taču ne visur laiks būs patīkams

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Svētdien Latvijā būs mākoņains laiks un gaiss jūras piekrastē iesils līdz pat +10 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Svētdien termometra stabiņš pakāpsies līdz +10 grā...

Naktī vietām veidosies migla un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+5 grādiem, piekrastē tā būs līdz +8 grādiem.

Dienā pūtīs rietumu puses vējš ar ātrumu divi līdz seši metri sekundē, vietām debesis skaidrosies, bet dažviet valsts austrumos gaidāms neliels lietus. Gaiss iesils līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā naktī būs mākoņains laiks un gaidāms neliels lietus. Vējš pūtīs lēni no ziemeļrietumiem, rietumiem. Gaisa temperatūra būs +5..+7 grādu robežās.

Dienā Rīgā lielākoties gaidāms mākoņains laiks. Vējš viegli pūtīs no rietumu puses. Dienas vidū gaiss iesils līdz +8 grādiem.

Tēmas

Laika ziņasLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsKurzemeLatgaleVidzemeZemgale

Citi šobrīd lasa