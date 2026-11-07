Kopš šā gada 6. septembra ar Kasparu Ozolu nav bijusi nekāda saziņa.
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Šodien 13:17
Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Kasparu Ozolu, kurš jūlija sākumā devās uz Nīderlandi
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1983. gadā dzimušo Kasparu Ozolu.
Ozols šā gada 12. jūlijā devās uz Nīderlandi. Kopš šā gada 6. septembra ar Kasparu Ozolu nav bijusi nekāda saziņa, un līdz pat šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Kaspara pazīmes: augums 188 cm, melna matu krāsa, pilnīgas miesasbūves. Tetovējums uz vēdera. Uz pleca uztetovēts velna attēls, tetovējums arī uz vēdera. Uz pieres maza rēta.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!