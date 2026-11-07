Jēkabpilī simtiem cilvēku protestē pret Krievijas graudu tranzītu - sanākušie skaļi kritizē Kulberga atrunas no skatuves
7. novembrī Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu. Simtiem cilvēku skaļi kritizē Kulberga atrunas, novēroja portāls Jauns.lv
Atsevišķi pasākuma apmeklētāji atzīmēja, ka ieradušies atbalstīt akciju, uzsverot, ka no graudu tranzīta cieš arī Latvijas lauksaimnieki.
Jēkabpilī 7. novembrī notiek protesta akcija "Asins graudiem - nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Kopš kara sākuma Latvijas sabiedrība ir sniegusi ievērojamu atbalstu Ukrainai, pieņemot bēgļus, ziedojot līdzekļus, vedot humāno palīdzību un atbalstot Ukrainas tautu dažādos veidos. Protesta organizatori uzskata, ka līdztekus sniegtajam atbalstam nav pieļaujams, ka Latvijas transporta infrastruktūra joprojām tiek izmantota Krievijas graudu tranzītam.
"Nē Krievijas asiņainajiem graudiem!" Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur notiek protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu ...
Protesta iniciators, zemnieks un sabiedriskais aktīvists Gundars Kalve kopā ar domubiedriem aicina Latvijas valdību pilnībā apturēt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzītu pa Latvijas dzelzceļu.
Protesta akcijas "Asins graudiem - nē!" organizatori uzsver, ka, Krievijai zaudējot vairākus iepriekš izmantotos graudu eksporta un tranzīta maršrutus, katrs saglabātais tranzīta koridors kļūst arvien nozīmīgāks. Tādēļ Latvijai nevajadzētu kļūt par vienu no pēdējām valstīm, kas nodrošina šādu kravu transportēšanu
Graudaugu tranzīts no Krievijas caur Latviju šogad desmit mēnešos pieaudzis 3,1 reizi salīdzinājumā ar 2025. gada desmit mēnešiem, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācija.
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Šogad desmit mēnešos tranzītā no Krievijas caur Latviju izvesti 1,115 miljoni tonnu graudaugu, kamēr pērn desmit mēnešos izveda 357 645 tonnas.
Savukārt tranzītā no Baltkrievijas vesto graudaugu daudzums pieaudzis vairākkārt, liecina VID dati. Šogad desmit mēnešos tranzītā no Baltkrievijas caur Latviju vestas 185 756 tonnas graudaugu, bet pērn tās bija 60,8 tonnas.