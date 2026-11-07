Snigšana Rēzeknē bija neliela, neveidojās sniega sega.
Sabiedrība
Šodien 11:39
Sestdienas rītā Rēzeknē novērotas pirmās slapjās sniega pārslas
7. novembra rītā Rēzeknes novērojumu stacijā reģistrētas sezonas pirmās sniegpārslas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publicētā informācija.
Snigšana bija neliela, neveidojās sniega sega. Arī "Latvijas Valsts ceļu" dati apliecina, ka 7. novembra rītā Rēzeknes apkārtnē bija nokrišņi pie gaisa temperatūras viens grāds virs nulles.
Šorīt Rēzeknē novērotas pirmās slapjā sniega pārslas❄️ https://t.co/6rTNa1BPaZ— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 7, 2026
Pagājušajā gadā pirmais sniegs bija 12. oktobrī Balvu novadā, bet pirmā sniega sega veidojās 14. un 15. novembrī. 2024. gadā pirmais sniegs bija 1. novembra vakarā un 2. novembrī, savukārt 2023. gadā - jau 8. oktobrī.
Nākamnedēļ Latvijā gaidāms aukstāks laiks un gaisa temperatūra brīžiem noslīdēs zem nulles, prognozē sinoptiķi.