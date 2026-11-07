Sestdienas rītā Rēzeknē novērotas pirmās slapjās sniega pārslas
Foto: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Snigšana Rēzeknē bija neliela, neveidojās sniega sega.
Sabiedrība

Sestdienas rītā Rēzeknē novērotas pirmās slapjās sniega pārslas

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7. novembra rītā Rēzeknes novērojumu stacijā reģistrētas sezonas pirmās sniegpārslas, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra publicētā informācija.

Sestdienas rītā Rēzeknē novērotas pirmās slapjās s...

Snigšana bija neliela, neveidojās sniega sega. Arī "Latvijas Valsts ceļu" dati apliecina, ka 7. novembra rītā Rēzeknes apkārtnē bija nokrišņi pie gaisa temperatūras viens grāds virs nulles.

Pagājušajā gadā pirmais sniegs bija 12. oktobrī Balvu novadā, bet pirmā sniega sega veidojās 14. un 15. novembrī. 2024. gadā pirmais sniegs bija 1. novembra vakarā un 2. novembrī, savukārt 2023. gadā - jau 8. oktobrī.

Nākamnedēļ Latvijā gaidāms aukstāks laiks un gaisa temperatūra brīžiem noslīdēs zem nulles, prognozē sinoptiķi.

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