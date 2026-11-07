Traģēdija uz Ventspils šosejas: autovadītāju, kurš nāvējoši notrieca gājēju, pašu notrieca cita automašīna
Ceļu satiksmes negadījumā pie Varkaļiem 6. novembrī sabraukts gājējs, kas gājis bojā notikuma vietā, bet pēc tam cita automašīna notriekusi negadījumā iesaistītā spēkrata vadītāju, kurš bija izkāpis no auto, vēsta Valsts policija.
Negadījums notika ap plkst. 17.45 Mārupes novada Salas pagastā uz Ventspils šosejas (A10), kur automašīna "Citroen Berlingo" uzbrauca gājējam. Pēc negadījuma automašīnas vadītājs izkāpis no savas automašīnas un viņam uzbraukusi automašīna "Toyota Avensis".
"Citroen" vadītājs ar traumām nogādāts ārstniecības iestādē.
‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Ventspils šosejas (A10, 24 km) pie Varkaļiem. Satiksme pilnībā bloķēta, informē @Valsts_policija Aicinām izmantot citus negadījuma apbraukšanas maršrutus, Liepājas šoseju (A9) https://t.co/lsA8jgxr9I— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 6, 2026
Negadījuma vietā bija bloķēta satiksme abos virzienos. Autovadītājiem tika ieteikts apbraukt negadījuma vietu gar Jūrmalas pilsētu vai autoceļu P101 un A9 (Rīga-Liepāja) no Ventspils puses, vai arī pa A5 (Salaspils-Babīte) un A9 (Rīga-Liepāja) no Rīgas puses.
🇱🇻 Mārupes novada Varkaļos uz autoceļa Rīga–Ventspils (A10) 6. novembra vakarā divu automašīnu frontālā sadursmē gājis bojā viens cilvēks. Satiksme bloķēta abos virzienos. 📸 Rolands Valdemars #Varkaļi #Mārupe #Latvija Pēc Valsts policijas informācijas, izsaukums saņemts plkst. 17.45. Autovadītāji aicināti apbraukt negadījuma vietu caur Jūrmalu vai pa autoceļiem A5, A9 un P101.— BreakingLV (@breakinglv) November 6, 2026
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 174 ceļu satiksmes negadījumi, un tajos cietuši deviņi cilvēki. Cietušo vidū bija arī divi velosipēdisti.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 538 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 219 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti astoņi kriminālprocesi un divi administratīvo pārkāpumu procesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē uzsākti divi kriminālprocesi.