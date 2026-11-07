Augsti patogēnā putnu gripa oktobrī Latvijā konstatēta septiņiem savvaļas putniem
Augsti patogēnā putnu gripa šogad oktobrī Latvijā konstatēta septiņiem savvaļas putniem, liecina Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) publiskotā informācija.
Oktobrī pārbaudes veiktas deviņiem savvaļas putniem, tajā skaitā diviem baltvēdriem un vienai meža pīlei konstatēts gripas H5N1 apakštips, bet vēl diviem baltvēderiem, vienam platknābim un vienam krīklim - gripas H5 apakštips.
Šogad pirmajos desmit mēnešos pārbaudes veiktas kopumā 71 savvaļas putnam, un putnu gripa konstatēta 12 putniem.
Janvārī pārbaudes veiktas pieciem savvaļas putniem, un putnu gripa konstatēta četriem putniem, tostarp divām meža pīlēm un vienam ziemeļu gulbim konstatēts gripas H5N1 apakštips, bet vienai meža pīlei konstatēts H5N2 apakštips. Februārī pārbaudes veiktas sešiem savvaļas putniem, martā - deviņiem putniem, aprīlī - sešiem putniem, maijā - 13 putniem, jūnijā - četriem savvaļas putniem, tajā skaitā vienam jūras ērglim konstatēta slimība, jūlijā - desmit putniem, bet augustā - pieciem savvaļas putniem. Septembrī pārbaudes veiktas četriem putniem, un vienai meža pīlei konstatēts zemi patogēnās putnu gripas vīrusa H4N6 apakštips.
Pērn Latvijā izmeklēti kopumā 95 savvaļas putni, tostarp putnu gripu konstatēja 30 gadījumos. Augsti patogēnā putnu gripa konstatēta 22 ziemeļu gulbjiem, četriem paugurknābja gulbjiem, trim meža pīlēm un vienam nenoteiktas sugas gulbim. Vienlaikus vienai dzērvei konstatēts H6N8 apakštips un vienai sudrabkaijai konstatēts H16N3 apakštips, kas ir zemi patogēnie serotipu apakštipi.
Augsti patogēnās putnu gripas H5N1 apakštipa uzliesmojumi 2025. gadā konstatēti Ogres novada Birzgales pagasta mājputnu novietnē ar 98 vistām, Dienvidkurzemes novada Durbes pagasta piemājas saimniecībā ar 93 mājputniem un Tukuma novada Jaunpils pagasta piemājas saimniecībā ar 50 vistām.
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Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kurai raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kuriem slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm.
Mājputni ar putnu gripu var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, to izdalījumiem un fekālijām. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem, tostarp apaviem, apģērbu un inventāru, uz kuriem nonācis vīruss.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.