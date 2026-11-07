Purmsāti (foto: Dace Gailīte)
Novadu ziņas
Šodien 09:05
“IzPĒDO Dienvidkurzemi” 14. novembrī aicina pārgājienā uz Purmsātiem
Sestdien, 14. novembrī, plkst. 11.00 Purmsātos, Virgas pagastā, sāksies šī gada devītais pārgājienu cikla “IzPĒDO Dienvidkurzemi” posms.
Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs aicina doties pārgājienā kopā ar “Pēdu deldētājiem”. Pa ceļam piestāsim vairākās vietās, lai iepazītu Purmsātu apkārtni un klausītos stāstus par tās vēsturi.
Purmsātu muižas vārds rakstos minēts jau 1357. gadā. No muižas laikiem saglabājies parks, vairākas ēkas un koku aleja, kurā savulaik auga kastaņas. Par vēl senāku Purmsātu vēsturi liecina Dzērvju ugunskapi. To tuvums muižas pakalnam un ielejai ļāvis arheologiem izteikt pieņēmumu, ka muižas centrs veidojies senas kuršu apmetnes vietā.
Pārgājienam ieteicams izvēlēties laikapstākļiem piemērotu apģērbu un ērtus apavus, kā arī paņemt līdzi siltu dzērienu un uzkodas.