Pēc traģiskas avārijas bloķēta satiksme uz autoceļa Rīga-Ventspils Mārupes novadā
Traģiskas divu automašīnu sadursmes dēļ bloķēts autoceļš Rīga-Ventspils pie Varkaļiem, pavēstīja Valsts policija.
‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Ventspils šosejas (A10, 24 km) pie Varkaļiem. Satiksme pilnībā bloķēta, informē @Valsts_policija Aicinām izmantot citus negadījuma apbraukšanas maršrutus, Liepājas šoseju (A9) https://t.co/lsA8jgxr9I— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 6, 2026
Policija plkst. 17.45 saņēma izsaukumu uz Mārupes novada, Salas pagasta Varkaļiem, autoceļu A10 (Rīga-Ventspils).
Sākotnējā informācija liecina, ka divu automašīnu frontālā sadursmē ir gājusi bojā viena persona. Negadījuma apstākļi tiek noskaidroti.
Šobrīd negadījuma vietā ir bloķēta satiksme abos virzienos. Autovadītājiem ieteikts apbraukt negadījuma vietu gar Jūrmalas pilsētu vai autoceļu P101 un A9 (Rīga-Liepāja) no Ventspils puses, vai arī pa A5 (Salaspils-Babīte) un A9 (Rīga-Liepāja) no Rīgas puses.