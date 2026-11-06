Pēc traģiskas avārijas bloķēta satiksme uz autoceļa Rīga-Ventspils Mārupes novadā
Foto: unsplash.com
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Pēc traģiskas avārijas bloķēta satiksme uz autoceļa Rīga-Ventspils Mārupes novadā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Traģiskas divu automašīnu sadursmes dēļ bloķēts autoceļš Rīga-Ventspils pie Varkaļiem, pavēstīja Valsts policija.

Pēc traģiskas avārijas bloķēta satiksme uz autoceļ...

Policija plkst. 17.45 saņēma izsaukumu uz Mārupes novada, Salas pagasta Varkaļiem, autoceļu A10 (Rīga-Ventspils).

Sākotnējā informācija liecina, ka divu automašīnu frontālā sadursmē ir gājusi bojā viena persona. Negadījuma apstākļi tiek noskaidroti.

Šobrīd negadījuma vietā ir bloķēta satiksme abos virzienos. Autovadītājiem ieteikts apbraukt negadījuma vietu gar Jūrmalas pilsētu vai autoceļu P101 un A9 (Rīga-Liepāja) no Ventspils puses, vai arī pa A5 (Salaspils-Babīte) un A9 (Rīga-Liepāja) no Rīgas puses.

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