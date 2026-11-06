Aizsaulē devies jaunais gleznotājs Rasmus Marks Ivanovs. Viņu meklēja kopš oktobra beigām...
21 gada vecumā miris talantīgais jaunās paaudzes mākslinieks Rasmus Marks Ivanovs, kurš oktobra beigās bija izsludināts bezvēsts prombūtnē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka jaunietis šā gada 28. oktobrī bija devies uz Lietuvu no Bauskas ielas Rīgā, taču mājās neatgriezās. Saistībā ar viņa pazušanu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde bija izsludinājusi jaunieša meklēšanu un lūgusi sabiedrības palīdzību. Diemžēl meklēšana noslēgusies traģiski – jaunietis atrasts miris.
Valsts policija norādīja, ka tās rīcībā esošā informācija neliecina par noziedzīga nodarījuma pazīmēm. Plašāki jaunieša nāves apstākļi netiek atklāti.
Izdevums "Satori" vēsta, ka Ivanovs bija divreiz nominēts Baltijas Jaunā gleznotāja balvai "Young Painter Prize", bijis konkursa "SEB stipendija glezniecībā" finālists, radījis divas personālizstādes – "Gaismas ligzda" Tartu un "Starptelpas" Rīgā –, kā arī piedalījies vairākās grupu izstādēs starptautiski. Viņa darbi iekļauti Latvijas Kultūras Ministrijas kolekcijā un privātkolekcijās. Tāpat viņš līdzdibinājis eksperimentālās mākslas telpu "Sakne".