Braže: mūsu attiecības ar Vašingtonu nav atkarīgas to tā, kurš uzvar ASV vēlēšanās
Latvijas un ASV attiecības balstās ilgtermiņa sadarbībā un kopīgās drošības interesēs, kas nav atkarīgas no vēlēšanu cikliem, paziņoja ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa augstu novērtēja abu ASV politisko partiju konsekvento atbalstu Baltijas valstu drošībai un transatlantiskajai sadarbībai.
Ārlietu ministre atzīmēja, ka Latvijas prioritāte būs turpināt ciešu dialogu ar jaunievēlēto ASV Kongresu, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai drošības un aizsardzības jomā, ASV militārās klātbūtnes saglabāšanai Eiropā, ilgtermiņa atbalstam Ukrainai un Baltijas Drošības iniciatīvas turpināšanai.
Braže uzsvēra, ka iecerēts īpašu uzmanību pievērst Baltijas valstu atbalsta grupu atjaunošanai un stiprināšanai jaunajā ASV Kongresa sasaukumā.
Viņa pieminēja, ka līdzšinējā sasaukumā Pārstāvju palātas Baltijas atbalsta grupā darbojas 157 kongresmeņi, savukārt Senāta Baltijas brīvības atbalsta grupā - 40 senatori, apliecinot abu partiju atbalstu Baltijas reģionam.
"Ņemot vērā gaidāmās izmaiņas grupu vadībā un sastāvā, Latvija kopā ar Baltijas partneriem aktīvi strādās pie jaunu līdzpriekšsēdētāju piesaistes, esošo atbalstītāju iesaistes turpināšanas un jaunievēlēto Kongresa locekļu uzrunāšanas," pauda ārlietu ministre.
Jau ziņots, ka otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguva kontroli pār abām ASV Kongresa palātām.