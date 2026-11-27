VIDEO: pietiks pielāgoties - lauksaimnieki paši definē savu nākotni līdz 2036. gadam
Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam paredz atteikties no pasīvas Eiropas Savienības vadlīniju gaidīšanas un pāriet uz mērķtiecīgu vietējās ražošanas efektivitātes celšanu, raidījumā “Pašu produkts, pašu spēks” uzsvēra nozares politikas veidotāji un eksperti.
Izaugsmes plāna ambīcijas ir desmit gadu laikā lauksaimniecības produkcijas izlaidē uz vienu hektāru panākt Somijas līmeni, palielinot to no pašreizējiem 971 eiro līdz 2256 eiro.
Rīcības plāna izstrāde sākās ar mērķi lauksaimniekiem pašiem definēt savas prioritātes un sasniedzamos rādītājus, lai sarunās ar Eiropas Komisiju Latvija varētu mērķtiecīgi aizstāvēt savas intereses. Līdzšinējā prakse, kad nozare tikai pielāgojās no malas noteiktiem rāmjiem, vairs neatbilst valsts ekonomiskajām vajadzībām.
Bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze norāda uz būtisku pieejas maiņu: “Līdz šim mēs esam vairāk pakļāvušies Briselei, respektīvi, gaidījuši, ko Brisele pateiks, un tad mēģinājuši pielāgoties. Tagad sapratām, ka faktiski mums vajadzētu pašiem pateikt, ko mēs gribam, kā katra nozare redz savu nākotni un kādus rezultatīvos rādītājus var sasniegt.”
Šāda pieeja pirmo reizi ļāvusi vispirms rūpīgi izanalizēt reālo situāciju un statistiku katrā sektorā, pirms vēl tiek lemts par finansējuma sadali. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Liene Jansone uzsver procesa vēsturisko nozīmi: “Mēs pirmo reizi nevis dalām finansējumu, bet, pirms vēl tas ir pieejams, mēģinām saprast, kur šobrīd atrodamies.”
Vienlaikus Rīcības plāns paredz lauzt gadiem veidojušos paradumu paļauties tikai uz atbalsta maksājumiem, ieviešot sniegumā balstītu atbalsta sistēmu. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis akcentē nepieciešamību dot reālu pienesumu tautsaimniecībai: “Mēs daudzas savas lietas kā zemnieki pakārtojam tieši subsīdiju saņemšanai, nevis efektīvai saimniekošanai. Subsīdijām ir jādod maksimālais labums – ieņēmumi tieši atpakaļ budžetā. Mēs, zemnieki, prasām subsīdijas, bet mēs arī esam gatavi dot atpakaļ.”
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„Pašu produkts – pašu spēks. Latvijas lauksaimniecība – mūsu spēks un nākotne" ir TV24 raidījumu cikls, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) veido sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Piecos raidījumos tiek pārrunāts Rīcības plāns Latvijas lauksaimniecības izaugsmei 2026.–2036. gadam, tā četri virzieni - augsnes auglība, konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku vadība un to ieviešana praksē. Raidījums veidots kā dialogs starp valsts pārvaldi, lauksaimnieku organizācijām un nozares ekspertiem par Latvijas lauku attīstības virzieniem.
Cikla pirmā raidījuma viesi ir bijušais zemkopības ministrs Armands Krauze, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Liene Jansone, un Latvijas Lauku Konsultāciju centra (LLKC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Raidījumu vada žurnāliste Anita Daukšte.