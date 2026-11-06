"Zvaigzne, kas tik spoži iemirdzējās, lēnām sāk apdzist!" Politologs vērtē Kulberga izredzes valdības veidošanā
Valdības veidošanas process un ieilgušās pauzes sarunās liecina, ka jauna kabineta izveide nebūs tik gluda, kā iepriekš šķita, un premjera amata kandidāta Andra Kulberga (AS) sākotnējais uzrāviens sāk noplakt – tā TV24 raidījumā „Nedēļa. Post scriptum” norādīja politologs, Latvijas Universitātes (LU) profesors Jānis Ikstens.
Vērtējot politisko situāciju Latvijā un vaicāts, vai Kulberga „zvaigžņu stunda” nesāk apdzist, eksperts smaidot noteica, ka "tāpēc jau tā ir stunda, lai kādā brīdī beigtos”, vienlaikus piebilda: "Bet man ir žēl, ka zvaigzne, kas tik spoži iemirdzējās, lēnām sāk apdzist.” Kā galvenos iemeslus pašreizējam lēmumam valdības sastādīšanā Jānis Ikstens minēja vairākus faktorus, kas saistīti gan ar paša politiķa pieredzi, gan procesiem partijas iekšienē.
"Mēs tomēr Kulbergu vislabāk iepazinām kā opozicionāru Saeimā, nevis kā pozīcijas cilvēku, bet nu jau kādu brīdi viņš ir ārā no ērtajiem opozīcijas krēsliem, nu nevar vairs tikai kritizēt, kaut kas ir jārada arī pašam,” skaidroja politologs, uzsverot, ka Kulberga politiskā pieredze ir visnotaļ ierobežota un viņš šobrīd atrodas fundamentāli atšķirīgā situācijā, kurā nemaz tik spoži neiet.
Tāpat LU profesors vērsa uzmanību uz to, ka lielas frakcijas vadīšana, kas no malas var šķist kā priekšrocība, realitātē rada jaunus izaicinājumus, secinot: "Man sāk izskatīties, ka šī frakcija nemaz nav tik vienota, kā varētu šķist, un varbūt tieši tas ir iemesls, kāpēc process ir tik lēnīgs.”
Kā ziņots, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pēc 15. Saeimas sanākšanas uzticējis AS politiķim Kulbergam veidot jauno valdību. Kulbergs iepriekš paudis cerību līdz novembra vidum piedāvāt jaunā Ministru kabineta modeli. Pašlaik kā iespējamie valdības veidošanas scenāriji tiek minēta AS sadarbība ar NA un JV, AS un NA valdība, kā arī AS mazākumvaldība, kas pamatā balstītos uz LPV atbalstu.
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15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, LPV - 17, partiju apvienība "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" - 15, NA - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet JV - septiņas deputātu vietas.