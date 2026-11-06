Par seksuālu vardarbību pret mazgadīgo meitu tēvam Zemgalē piespriež 20 gadus cietumā
Zemgales rajona tiesa šonedēļ kādam tēvam par seksuālu vardarbību pret mazgadīgo meitu piespriedusi 20 gadu cietumsodu, informēja prokuratūra.
Tiesa viņam piesprieda arī probācijas uzraudzību uz sešiem gadiem. Lai nodrošinātu soda izpildi, vīrieti apcietināja tiesas zālē.
No 2020. gada februāra līdz 2022. gada novembrim vīrietis vairākkārt veica seksuāla rakstura darbības ar savu meitu, kura nebija sasniegusi 16 gadu vecumu.
Atrodoties vienā gultā ar meitu, viņš aiztika viņas ķermeni zem apģērba un pieskārās viņas dzimumorgāniem. Atsevišķos gadījumos viņš novilka meitai apģērbu un turpināja šīs darbības, lai gan meita centās tās pārtraukt.
Vīrietis izmantoja meitas bezpalīdzības stāvokli un ļaunprātīgi izmantoja savu vecāka varu un ietekmi. Viņš apzinājās, ka bērna mazgadības un veselības stāvokļa dēļ viņa nespēj pilnībā izprast pret viņu vērsto darbību raksturu un nozīmi un pati sevi aizsargāt.
Šādi rīkojoties, apsūdzētais apdraudēja bērna dzimumneaizskaramību un tikumību, traucējot viņas normālu fizisko un garīgo attīstību.
Tiesa nolēma no apsūdzētā par labu valstij piedzīt 22 050 eiro, kas cietušajai izmaksāti kā valsts kompensācija.
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Prokuratūra aicina ikvienu, kam ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no vardarbības, nekavējoties vērsties Valsts policijā.