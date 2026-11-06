Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Sabiedrība
Šodien 16:30
Valsts policija Līvānos meklē attēlos redzamās personas
Valsts policijas amatpersonas Līvānos skaidro attēlos redzamo personu identitāti.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 25692771.
Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamās personas!
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.