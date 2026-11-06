Valsts policija Līvānos meklē attēlos redzamās personas
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Sabiedrība

Valsts policija Līvānos meklē attēlos redzamās personas

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Valsts policijas amatpersonas Līvānos skaidro attēlos redzamo personu identitāti.

Valsts policija Līvānos meklē attēlos redzamās per...

Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu viņu personības noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 25692771.

Tāpat aicinām atsaukties attēlos redzamās personas!

Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Foto: Valsts policija
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.
Valsts policijas amatpersonas skaidro personu identitāti.

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Valsts policijaValsts policija meklē112Līvāni

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