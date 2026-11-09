Invaliditāte un pensija: kas mainās, ja pensionāram piešķir invaliditāti
Žurnāls "Likums un Taisnība" skaidro, ko maina I grupas invaliditātes noteikšana cilvēkam, kurš jau saņem vecuma pensiju.
Žurnāla lasītāja lūdz izskaidrot situāciju: “Esmu pensionāre, vecuma pensiju saņemu kopš 2008. gada. Mana pensija ir 300 eiro. 2026. gadā man noteica I grupas invaliditāti, un tagad pārvietojos ratiņkrēslā. Saņemu arī 213 eiro pabalstu par kopšanu un 10 eiro transporta izdevumiem divas reizes gadā. Esmu lasījusi, ka I grupas invaliditātes pensija ir ap 400 eiro. Tāpēc man ir jautājumi: Kāpēc man, kurai tagad ir noteikta I grupas invaliditāte, pensija joprojām ir 300 eiro? Vai man pienākas invaliditātes pensija vai pensijas palielinājums? Mana meita rūpējas par mani un faktiski nodrošina manu ikdienas aprūpi. Vai viņai kā manai apgādātājai vai personai, kura rūpējas par mani, pienākas kādas nodokļu atlaides vai citi atvieglojumi? Ja pienākas, kādi ir nosacījumi to saņemšanai.”
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Baiba Felsberga skaidro pensijas nosacījumus: “Invaliditātes pensiju piešķir personām, kuras nav sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kurām nav piešķirta vecuma pensija."
"Atzīstot vecuma pensijas saņēmēju par personu ar invaliditāti, piešķirto vecuma pensiju nepārrēķina, jo tās apmēru nosaka atbilstoši katras personas uzkrātajam apdrošināšanas stāžam un pensijas kapitālam. Arī tās minimālo apmēru nodrošina atbilstoši katras personas uzkrātajam apdrošināšanas kopējam stāžam. Tādējādi piešķirtais vecuma pensijas apmērs saistībā ar noteikto 1. grupas invaliditāti netiek palielināts."
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"Papildus vecuma pensijai var rasties tiesības saņemt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, kā arī pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti. Lasītāja norāda, ka šo pabalstu jau saņem.”
Savukārt par nodokļu atvieglojumiem Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidro, ka nodokļa atvieglojumu par personu var saņemt tikai tad, ja tā atbilst apgādājamās personas statusam. Patlaban spēkā esošais normatīvais regulējums, kas nosaka, kā piemērojami iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi, paredz, ka aprakstītajā situācijā meitai nodokļu atvieglojums par māti nepienākas, jo māte saņem vecuma pensiju. Atvieglojumu var piemērot, ja apgādājamam nav piešķirta pensija un tas nesaņem pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju.
Vairāk informācijas atrodams VID interneta vietnes sadaļā "Par apgādībā esošām personām un metodiskajā materiālā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi".
Vienlaikus par iespējamiem sociālajiem pabalstiem vai citiem atbalsta pasākumiem ieteicams vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, jo atsevišķas pašvaldības paredz atbalstu personām ar invaliditāti un viņu aprūpētājiem.