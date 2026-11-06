Jūrmalā vilciena konduktorei uzbrukušajam jaunietim cietumsoda vietā varētu noteikt piespiedu ārstēšanu
Valsts policija šā gada 6. jūnijā saņēma informāciju par laupīšanu elektrovilcienā Rīga–Ķemeri. 2001. gadā dzimis jaunietis nodarīja miesas bojājumus vilciena konduktorei, pēc kā nozaga viņas personīgo somu, darba somu un naudu. Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu, un kriminālprocesa materiālus nodevuši Pierīgas prokuratūrai procesa turpināšanai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.
Šā gada 6. jūnijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa likumsargi saņēma informāciju par laupīšanu, kas notika elektrovilcienā Rīga–Ķemeri, kur konduktorei uzbruka kāds jaunietis un nodarīja miesas bojājumus, pēc kā viņai nolaupīja mantas un naudu.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šā gada 6. jūnijā ap pulksten 00.20 Jūrmalā, posmā no dzelzceļa stacijas “Sloka” līdz dzelzceļa stacijai “Ķemeri”, tika rupji traucēta sabiedriskā kārtība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas. Vilciena konduktorei kāds jaunietis nodarīja miesas bojājumus, pēc kā nozaga viņas somu ar personīgajām mantām un darba somu.
Likumsargi šā gada 26. jūnijā aizturēja 2001. gadā dzimušu jaunieti. Aizturētais iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā. 27. jūnijā viņam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Sākotnēji kriminālprocess tika kvalificēts pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas, proti, par laupīšanu. Taču pēc lietas apstākļu noskaidrošanas tas tika pārkvalificēts pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas – par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
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30. oktobrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai procesa turpināšanai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.