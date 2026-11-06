Babītes vidusskola un PII “Zeltrīti” atkārtoti saņem ekoskolu Zaļo karogu
3. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Ekoskolu programmas apbalvošanas ceremonija, kurā tika godinātas izglītības iestādes par ieguldījumu vides izglītībā un ilgtspējīgu paradumu veidošanā.
Divām Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm – Babītes vidusskolai un PII “Zeltrīti” – arī šogad piešķirts prestižais starptautiskais Ekoskolu programmas Zaļais karogs. Babītes vidusskolai tas jau vienpadsmito reizi, bet pirmsskolas izglītības iestādei “Zeltrīti” – desmito, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Babītes vidusskola: gada fokuss “Enerģija”. 2025./2026. mācību gadā tēmas apguvē piedalījās visi klašu posmi un priekšmeti. Sākumskolā pētīja enerģijas veidus un atjaunojamos resursus – sauli, vēju, ūdeni –, veica eksperimentus, radīja darbus, tostarp gaisa pūķus un vējdzirnavas. Pamatskolā analizēja ikdienas patēriņu – kur pēc stundām deg gaismas un kā lieto radiatorus. Vidusskolēni vērtēja Latvijas enerģijas portfeli 2050. gadam, iejūtoties valdības, enerģētikas uzņēmumu, vides organizāciju, iedzīvotāju, zinātnieku un uzņēmēju lomās, meklējot sabiedrības, ekonomikas un vides līdzsvaru. Tēma kļuva par platformu ne vien zināšanām, bet arī pētniecībai, sadarbībai un praktiskiem risinājumiem.
PII “Zeltrīti”: par 196 kilogramiem mazāk pārtikas atkritumu. 2025./2026. mācību gada tēma – “Pārtika”: uzsvars uz atkritumu mazināšanu, veselīgiem paradumiem un atbildīgu izvēli. Mērķis bija samazināt neapēsto ēdienu par 10 %, taču sasniegti 11 % jeb mīnus 196 kg pret iepriekšējo mācību gadu. Bērni svēra atkritumus, vērtēja ēdienus, analizēja savus paradumus: sākumā tikai 30 % apēda visu porciju, pavasarī – jau 80 %. Dati ļāva koriģēt ēdienkarti: mazāk iecienītos ēdienus nomainīja bērniem tīkamākas alternatīvas, svaigie dārzeņi un atsevišķas sastāvdaļas tika pasniegtas atsevišķi, dodot iespēju izvēlēties. Visa gada garumā bērni iepazina vietējos, sezonālos produktus, pētīja izcelsmi un ekomarķējumu, gatavoja veselīgus našķus, veidoja recepšu grāmatas. Norisinājās arī izbraukumi – Mārupes veikali, vietējais zemnieku tirdziņš; ar pašu sagatavotiem materiāliem bērni aicināja izvēlēties vietējos, sezonālos, videi draudzīgus produktus.
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Ekoskolu programma ir pasaulē plašākā vides izglītības kustība – tajā piedalās vairāk nekā 200 iestāžu Latvijā un gandrīz 50 tūkstoši visā pasaulē, veicinot bērnu un jauniešu izpratni par ilgtspējīgu rīcību un paradumu maiņu ikdienā.