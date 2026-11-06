Jaunais pasaules čempions Henriks Šauva.
Novadu ziņas
Šodien 15:12
Baldones vidusskolas otrās klases skolēns kļūst par pasaules čempionu dambretē
Baldones vidusskolas 2. klases skolēns Henriks Šauva izcīnījis pasaules čempiona titulu U-8 vecuma grupā 100 lauciņu dambretē.
Baldones vidusskolas 2. klases audzēknis Henriks Šauva kļuva par pasaules čempionu U-8 grupā 100 lauciņu dambretē klasiskajā tempā. Turnīrs notika no 30. oktobra līdz 5. novembrim Siņtai (Xintai) pilsētā Ķīnā, pulcējot jaunos sportistus no dažādām valstīm un piedāvājot starptautisku sacensību pieredzi šajā dambretes disciplīnā, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Šis Henrika panākums ir patiesa gandarījuma un lepnuma avots viņa ģimenei, skolai un visam Ķekavas novadam, jo tas uzsver gan bērna talantu, gan mērķtiecīgu darbu mācību un treniņu līdzsvarā. Jaunais dambretists pārstāv Dambretes attīstības biedrību “Baloži”, kas regulāri atbalsta jauno spēlētāju izaugsmi, nodrošinot treniņus, sacensību pieredzi un metodisko atbalstu.