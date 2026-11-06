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Šodien 14:54
Vai atpazīsti? Valsts policija lūdz palīdzību glāzes zādzībā iesaistītās personas noskaidrošanā
Valsts policija aicina sabiedrību palīdzēt noskaidrot video redzamās personas identitāti saistībā ar noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu.
Likumsargi publiskojuši videomateriālu un aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot tajā redzamās personas identitāti.
Tāpat Valsts policija aicina atsaukties arī pašu video redzamo personu.
Ikviens, kurš atpazīst personu vai var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, aicināts sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112 vai 20269280.
Plašāku informāciju par noziedzīgā nodarījuma apstākļiem policija pagaidām nav sniegusi.