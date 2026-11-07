Kā no padomju kolhoza izauga viena no veiksmīgākajām saimniecībām Latvijā
Latvijas lauksaimniecības augstākais apbalvojums – konkursa “Sējējs” balva nominācijā “Gada lauku saimniecība” – šogad nonāca Saldus novada akciju sabiedrībā “Pampāļi”.
Tikai dažas nedēļas pēc lielās atzinības saņemšanas mūžībā 76 gadu vecumā devās ilggadējais saimniecības vadītājs, Atzinības krusta komandieris un Saldus novada Goda pilsonis Jānis Vaļko.
Jānis Vaļko uzņēmumu vadīja 35 gadus. Viņš nosargāja saimniecību, tās zemi un cilvēkus cauri sarežģītiem vēstures līkločiem, līdz nodeva stafeti dēlam Mārtiņam. Turpinot tēva iesākto, Mārtiņš modernizē saimniecību, ieviešot automatizāciju, robotizāciju un jaunākās tehnoloģijas.
AS “Pampāļi” vadītājs Mārtiņš Vaļko uzsver, ka “Sējēja” balva ir vairāku paaudžu kopīga darba novērtējums. “Balva nav tikai šodienas Pampāļu saimes nopelns – aiz tās stāv visa mūsu vēsture. Ikviens, kurš gadu gaitā ieguldījis savus pūliņus, domas un enerģiju, ir daļa no šī sasnieguma. Šī balva ir tik smaga, cik smags ir bijis mūsu darbs. Taču vislielākais nopelns ir manam tēvam Jānim, ar kuru es ļoti lepojos. Esmu pateicīgs, ka man dota iespēja turpināt viņa iesākto.”
Saimnieks, kurš neļāva zemi sadalīt
Jāņa Vaļko dzīvesstāsts ir nesaraujami saistīts ar Pampāļu pagastu. Dzimis 1950. gada 27. jūnijā mežsarga mājās “Ratnieki”, viņš vietējo zemi un tās cilvēkus iepazina jau kopš bērnības. Ieguvis grāmatveža diplomu Laidzes sovhoztehnikumā un agronoma un ekonomista izglītību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā, pirmo rūdījumu viņš guva kaimiņu saimniecībās, bet 1978. gadā atgriezās dzimtajā pagastā kā kolhoza galvenais dispečers. Kad 1986. gada rudenī leģendārais kopsaimniecības vadītājs Vilis Belsons nodeva vadības grožus Jānim Vaļko, neviens nenojauta, kādi vēstures satricinājumi gaidāmi jau pēc dažiem gadiem.
Atmodas laikā Jānis Vaļko nostājās pārmaiņu priekšgalā un darbojās Saldus rajona Tautas frontē, bet 1991. gada janvāra barikāžu dienās, cieši sadarbojoties ar pirmo zemkopības ministru Daini Ģēģeri, pieņēma drosmīgu lēmumu sūtīt Pampāļu smago tehniku uz Rīgu, apzinoties milzīgo personisko risku neveiksmes gadījumā. Taču ne mazāk izšķirīga cīņa izvērtās tūlīt pēc neatkarības atgūšanas, kad sākās kolhozu likvidācija un privatizācija. Kamēr lielākā daļa Latvijas kopsaimniecību tika izsaimniekotas un sadalītas atsevišķās saimniecībās, Jānis Vaļko bija pārliecināts, ka saimniecība ir jāsaglabā vienota.
Mārtiņš Vaļko ar lepnumu atceras tēva neatlaidību deviņdesmito gadu juku laikos. “Latvijā mainījās uzņēmējdarbības vide no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku. Toreiz bija jautājums, ko darām tālāk, – vai nu visu, ko esam būvējuši vairāk nekā 40 gadu, sadalām pa reizinātājiem, maziem gabaliņiem, vai tomēr paliekam kopā un turpinām saimniekot. “Pampāļi” bija viena no paraugsaimniecībām, ekonomiski dzīvotspējīgs kolhozs. Mans tēvs toreiz pārliecināja paju potenciālos īpašniekus, ka “Pampāļu” stāsts ir jāturpina un saimniecība jāsaglabā vienota. Kā viņam toreiz teica apkārtējo kolhozu vadītāji – Jāni, ja tu noturēsi “Pampāļus”, tad tev dosim ordeni! Un tēvam tas izdevās – “Pampāļus” viņš noturēja.”
Jānis Vaļko ne vien nosargāja ražošanas bāzi, bet arī vadīja zemes atpirkšanas un konsolidācijas procesu, saprotot, ka zeme ir lauksaimniecības pamatu pamats. Viņš arī aizstāvēja nozares intereses Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijā, turklāt gadiem ilgi pildīja vietējās varas un novada domes deputāta pienākumus. Viens no viņa lielākajiem mūža darbiem vietējās kopienas labā bija izcīnīt Pampāļu–Saldus ceļa asfaltēšanu, kas savienoja pagastu ar novada centru un pavēra ceļu modernai loģistikai.
Par pašaizliedzīgo darbu un mūža ieguldījumu Jānis Vaļko tika apbalvots ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi, Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes (sudraba) Goda zīmi un iecelts par Atzinības krusta komandieri un Saldus novada Goda pilsoni. 2021. gadā viņš uzticēja uzņēmuma vadību dēlam Mārtiņam un 2022. gadā aizgāja pelnītā atpūtā, bet “Pampāļi” un saimniecības ikdiena bija viņa sirdslieta līdz pat mūža galam.
Mārtiņš Vaļko par tēva atstāto mantojumu saka: “Tēvam nevajadzēja vizītkarti – viņu pazina visā novadā un Latvijā. Par “Pampāļiem” viņš cēlās un krita. Viņa neizsīkstošā enerģija un vēlme vienmēr sasniegt vairāk iedvesmoja arī mūs nepadoties, turēt doto vārdu, neapstāties pie sasniegtā. Aiz stingrā rakstura bija cilvēks, kuram patiesi rūpēja citi. Viņš visu mūžu veltīja Pampāļiem, un caur pagastu un uzņēmumu viņa vārds dzīvos mūžīgi. Taču pats vērtīgākais, ko viņš mums atstāja, ir mīlestība pret darbu un šo zemi.”
Noslēgtais cikls un viedā lauksaimniecība
Tagad AS “Pampāļi” ir moderna noslēgta cikla saimniecība, kas aptver ap 5400 hektāru kopplatību, apvienojot 4200 hektāru lauksaimniecības zemes un vairāk nekā 1040 hektāru mežu. Uzņēmums veiksmīgi sabalansē četras savstarpēji saistītas nozares: piena lopkopību, augkopību, mežsaimniecību un biogāzes ražošanu, ko vēl papildina bišu drava ar 120 saimēm. Ganāmpulkā ir ap 2200 liellopu, no kuriem vairāk nekā tūkstotis ir slaucamās govis, un saimniecība mērķtiecīgi virzās uz 1300 govju kapacitāti pilnībā robotizētā slaukšanas sistēmā.
Līdz ar paaudžu maiņu uzņēmumā sākās straujš tehnoloģiskais lēciens. Kādreiz katras govs dati bija pierakstīti uz papīra kartītēm, bet tagad fermā ir viedās kaklasiksnas, slaukšanas un barības piestumšanas roboti, automātiskie mikseri un datu analīzes rīki, kuros tiek izmantots mākslīgais intelekts. Automatizācija ir arī atbilde uz darbaspēka trūkumu laukos, jo slaukšana ir fiziski smags darbs nakts stundās, tāpēc cilvēki to izvēlas aizvien retāk.
Mārtiņš Vaļko teic, ka saimniecībā tehnoloģiskos risinājumus ievieš, negaidot, līdz tie kļūst par nepieciešamību. “Digitalizācija bija pirmais attīstības posms, ar kuru mēs sākām, un tad, ienākot jaunām vēsmām, sapratām, ka uzņēmuma vadītājam ir ļoti labi jāredz laukums un jāspēj skatīties nākotnē. Un šī nākotne ir digitalizācija, automatizācija, robotizācija un mākslīgais intelekts. Piena lopkopībā paliek aizvien mazāk cilvēku, kas gatavi strādāt nakts stundās. Mēs redzam, ka vienu dienu līdz tam nonāksim, bet jautājums – ja mēs to darīsim pēc pieciem vai desmit gadiem, cik tas maksās un ko tas prasīs? Kā saka mūsu lopkopības vadītājs Toms Martinsons: “Attīstība “Pampāļos” – tā nav nākotne, mums tā ir ikdiena.”
Līdztekus piena ražošanai saimniecība ievieš arī gaļas liellopu audzēšanu, daļas govju apsēklošanai mērķtiecīgi izvēloties gaļas šķirņu buļļus. Tas nodrošina stabilitāti brīžos, kad piena iepirkuma cena tirgū piedzīvo krasus kritumus, un ļaujot dažādot uzņēmuma ieņēmumu plūsmu.
Zaļā enerģija un sabiedrības harmonijas formula
Būtiska “Pampāļu” aprites ekonomikas daļa ir biogāzes stacija, kas pārstrādā kūtsmēslus un ražošanas atlikumus elektrībā un siltumā. Turklāt stacija saražo krietni vairāk elektrības, nekā saimniecībai pašai nepieciešams. Aptuveni 80 % saražotās elektroenerģijas nonāk kopējā tīklā, un ar to pietiek aptuveni pusei Saldus novada mājsaimniecību.
Lai gan publiskajā telpā pret biogāzi reizēm vērojama piesardzīga attieksme, šeit biogāzes stacijai ir būtiska loma vides aizsardzībā un uzņēmuma atbildībā pret vietējo kopienu. Pārstrādājot kūtsmēslus anaerobā vidē, tiek iegūts digestāts. Tā šķidrā daļa kā vērtīgs mēslojums ar minimālu smaku nonāk atpakaļ laukos, bet izžāvētā cietā daļa kalpo par pakaišiem govīm. Šādi tiek ne tikai efektīvi izmantoti saimniecības resursi, bet arī būtiski samazinātas nepatīkamās smakas, uzlabojot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem.
Mārtiņš Vaļko atklāti skaidro kompromisu starp ekonomiku un vidi: “Ar biogāzes staciju mums biznesa nav, mēs šo nozari faktiski subsidējam ar pienu un augkopību tikai tamdēļ, ka mums ir jārespektē vides un sabiedrības jautājumi. Ja mums nav biogāzes stacijas, tad pavasarī un rudenī, aptuveni trīs mēnešus gadā, Pampāļos visu laiku būs liellopu mēslu smaka, un neviens negribēs te dzīvot. Mēs šīs smakas noņemam un padarām mēslojumu augsnei un kultūraugiem vieglāk sagremojamu. Govis ēd katru dienu, dzīvo fermā, ražo kūtsmēslus, un mēs no tiem saražojam elektrību neatkarīgi no tā, vai laukā spīd saule vai pūš vējš. Tas ir kā vienādmalu trīsstūris: sabiedrība, vide, ekonomika. Ja viena no trīsstūra virsotnēm attālinās, zūd tā vienādmalu forma un līdzsvars. Tāpēc ir svarīgi saglabāt līdzsvaru starp visām trim virsotnēm, lai tās cita citu stiprinātu arī ilgtermiņā.”
Plašākā mērogā Mārtiņš Vaļko iezīmē arī visas Latvijas lauksaimniecības lielāko izaicinājumu – pāreju no izejvielu eksporta uz pašu pārstrādātu pārtiku ar augstu pievienoto vērtību. Pašlaik valsts lielos apjomos izved svaigpienu un graudus, bet dārgi importē atpakaļ gatavos produktus. Pēc uzņēmēja domām, risinājums ir ciešāka vietējā kooperācija un liela mēroga pārstrādes jaudu attīstīšana, pārkāpjot vēsturisko viensētnieka domāšanu.
Skats nākotnē ar tēva vērtībām pūrā
Jāņa Vaļko iedibinātā darba kultūru un cieņu pret zemi “Pampāļos” turpina kopt saliedēta ģimene un profesionāla komanda. Tagad uzņēmumu vada dēls Mārtiņš, par mārketingu rūpējas meita Līga, bet aiz katras nozares stāv uzticami speciālisti, piemēram, augkopības, fermas un biogāzes stacijas vadītāji. Saimniecībā apzinās, ka lielus mērķus iespējams sasniegt tikai ar visas komandas iesaisti. Nav svarīgi, kādu darbu cilvēks dara, katra ieguldījums ir nozīmīgs, lai visa saimniecība virzītos uz priekšu.
“Sējēja” balva nav iemesls apstāties pie sasniegtā, bet gan apliecinājums līdz šim paveiktajam un iedvesma jauniem mērķiem. Raugoties nākotnē, Mārtiņš Vaļko atklāj savu vadības filozofiju – pārliecību, ka uzņēmuma spēks slēpjas cilvēkos, kopīgā atbildībā un drosmē tiekties pēc arvien augstākiem mērķiem. “Šis darbs prasa milzīgu atdevi. Man apkārt ir cilvēki, ar kuriem lepojos un kuriem esmu pateicīgs, jo viņi upurē savu un ģimenes laiku, lai Pampāļi augtu un attīstītos. Tas nav mans, tas ir mūsu. Šī balva dod mums jaunu enerģiju un pārliecību iet tālāk. Mēs esam pieraduši vairāk darīt, nekā runāt par paveikto, taču mums jāmācās arī lepoties ar saviem sasniegumiem. Ar šo balvu nekas neapstājas – mēs zinām, ka varam iet vēl tālāk. Iespējams, ka mūsu limits nemaz nav Latvijas robežas.”