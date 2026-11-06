Naktī valsts austrumu daļā gaisa temperatūra noslīdēs zem nulles.
Sabiedrība
Šodien 14:39
Daļā Latvijas naktī gaidāms sals līdz -4 grādiem
Naktī uz sestdienu Latgalē, Sēlijā un Vidzemes lielākajā daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1..-4 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Pārējā valstī minimālā temperatūra būs -1..+4 grādi, Kurzemes piekrastē - līdz +7 grādiem. Debesis aizklās mākoņi, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns vējš.
Novembra pirmā sestdiena gaidāma pārsvarā mākoņaina, saulaināka Kurzemē un Zemgalē. Vietām nedaudz līs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +4..+9 grādiem.
Rīgā 7. novembrī lielākoties gaidāms mākoņains laiks, dienas otrajā pusē iespējams neliels lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs aptuveni nulle grādu, pilsētas ziemeļos - līdz +4 grādiem. Dienas vidū gaiss iesils līdz +8 grādiem.