Neticama atkalredzēšanās pēc 28 gadiem, pašmāju spiegu drāmas pirmizrāde un jauns pasaules rekords. Aizejošās nedēļas pozitīvās ziņas
Aizejošā nedēļa bijja piesātināta ar kultūras notikumiem, pārsteidzošiem pasaules rekordiem un sirsnīgiem cilvēkstāstiem.
Šonedēļ pašmāju kino mīļotājus iepriecināja Andreja Ēķa vēsturiskās spiegu drāmas "Tumšā robeža" krāšņā pirmizrāde, savukārt latviešu animācijas filmu veidotāji saņēma lieliskas ziņas no ārzemēm – vilkača stāsts "Dieva suns" tiks izrādīts arī skatītājiem ASV un Kanādā. Tikmēr muzikālajā pasaulē ar negaidītu pavērsienu pārsteidza "Prāta Vētras" dalībnieks Māris Mihelsons, kurš nolēmis izmēģināt spēkus dziedāšanā korī. Tāpat lasītājiem bija iespēja aplūkot fotogrāfijas no jestras ballītes, kurā pulcējās teju viss Latvijas šovbiznesa zieds, kamēr modes fani varēja uzzināt, ar ko tik īpaša ir princeses Šarlotes garderobe un kādēļ eksperti to uzskata par stila paraugu.
Pasaulē tikmēr fiksēti gan aizkustinoši, gan neticami notikumi. Kāds ASV pensionārs uzstādījis Ginesa rekordu, gada laikā kinoteātrī noskatoties 1207 filmas, bet kāds itālis pacietīgi sakrājis vairāk nekā miljonu viena centa monētu, kas kopā sver teju trīs tonnas. Kādā citā stāstā piedzīvojumu meklētājs pēc 28 gadiem un 50 000 noietiem kilometriem beidzot atgriezies mājās un apskāvis mammu, bet dzīvnieku draugus aizkustināja video ar vientuļu mājas kaķi un ziņa par smagi ievainotu bruņurupuci, kas pēc 22 gadu atlabšanas akvārijā atgriezts brīvībā.
Ja kaut kas no minētā paslīdējis garām, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz aizvadītās nedēļas sirsnīgākajām un pārsteidzošākajām ziņām.