Filmas "Sarkanais šķūnis" pirmizrāde
Rīgas starptautiskā kinofestivāla programmā svētdien, 18. oktobrī, kinoteātra “Splendid Palace” Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvoja režisora Pētera Krilova dokumentālā filma “Sarkanais ...
Filma "Sarkanais šķūnis" līdz asarām aizkustina mākslinieka Staprāna atraitni un meitas
Latviešu trimdas māksliniekam un rakstniekam Raimondam Staprānam (1926–2026) veltītās filmas "Sarkanais šķūnis" pirmizrādi kinoteātrī "Splendid Palace" asarām acīs vēroja viņa sieva Ilona un meitas Alda un Maretta.
Staprāna dzīvesstāstā savijas personiskā pieredze un Latvijas vēstures dramatiskie pagriezieni. Mākslinieks šā gada 29. janvārī 99 gadu vecumā devās mūžībā. “Sarkanais šķūnis filmā kļūst par savdabīgu latviešu nācijas šķīstītavu – vietu, kur sastopas vēsture, māksla un vara. Caur Raimonda Staprāna un viņa tēva pieredzi mēs atklājam, kā atkāpšanās no demokrātijas un politiskās ētikas var novest līdz sabrukumam gan cilvēku, gan valsti. Taču Staprāns ir mākslinieks, kurš saglabājis savu iekšējo brīvību un neatkarīgu domāšanu. Un tas ir īpaši nozīmīgi arī šodien,” stāsta filmas režisors Pēteris Krilovs.
Padomju okupācijas sākumā Staprāns devās bēgļu gaitās uz ASV, kur kļuva par atzītu gleznotāju un dramaturgu. Filmā galvenajā lomā jeb dokumentālajos kadros ir pats Staprāns, un viņa dzīvesstāsts atklājas ne vien dokumentālos materiālos, bet arī caur vēsturisku personību prizmu. Tās atveido Imants Strads, Kaspars Zvīgulis un citi aktieri. Staprāns filmā parādīts kā mākslinieks un domātājs ar lielu interesi par Latvijas vēsturi, lai gan lielu daļu dzīves viņš pavadījis otrpus okeānam. Interesanti, ka filmas "Sarkanais šķūnis" vajadzībām Baltijas jūras krastā tika uzbūvēts sarkans šķūnis, kuru pēc filmēšanas nojauca. Tas kļuvis par simbolisku telpu, kurā savijas māksla, vēsture un vara.
Filma ir viens no Raimonda Staprāna simtgades notikumiem. Mākslinieka dzīvi un daiļradi atklāj arī nesen izdotā Ievas Strukas grāmata "46 epizodes ar un bez ironijas", savukārt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā līdz 2027. gada 17. janvārim skatāma izstāde "Raimonds Staprāns. Klusuma arhitektūra".
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Atklāj trimdas gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna (1926-2026) izstādi un atmiņu grāmatu
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atklāta trimdas gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna izstāde "Klusuma arhitektūra" un viņa atmiņu grāmata "46 epizodes ...
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", filmas pirmizrādi noskatījās arī Raimonda Staprāna vistuvākie cilvēki: Sanfrancisko (ASV) dzīvojošā sieva Ilona un abas meitas – Latvijā dzīvojošā Alda Staprāne-Medne un Maretta Staprāne-Bārlova, kas ar ģimeni apmetusies Amerikas rietumkrastā. Staprānu mājās vienmēr ir skanējusi latviešu valoda. “Mēs visu mūžu savā starpā esam runājuši tikai latviski – gan esot kopā ar vecākiem, gan ar Marettu divatā,” piebilst Latvijā dzīvojošā māsa Alda Staprāne-Medne.
Par godu pirmizrādei Maretta ar mammu Ilonu atlidojušas uz Latviju. Māsas atzina, ka pirmizrādi kopā ar mammu skatījušās asarām acīs, jo tētis atkal viņu priekšā bijis kā dzīvs un staigājis iekšā un ārā savā “sarkanajā šķūnī” tieši tāpat kā pirms gada, kad vēl bija šajā saulē. Tāpēc māsām un mammai bijis grūti objektīvi noskatīties filmas pirmizrādi, un, lai spētu to labāk novērtēt, devušās uz kinoteātri to vērot atkārtoti.
“Vienīgi žēl, ka tētis nenodzīvoja līdz savai 100 gadu jubilejai, kas bija šā gada 13. oktobrī, un nevarēja pats piedzīvot filmas pirmizrādi. Filma tapa astoņus gadus, un tās veidošanā iesaistījās arī Alda ar savu vīru Māri Medni,” sarunā ar "Kas Jauns" atklāj Maretta, bet Alda, turpinot stāstu par filmas tapšanu, atceras: “Ļoti interesants ir filmas sākums, kad nu jau nelaiķis, sociologs un Latvijas Faktu vadītājs Aigars Freimanis bija aizbraucis uz Sanfrancisko. Viņš ciemojās arī pie Raimonda un Ilonas un konstatēja, ka Raimondam dzīves pieredze ir tik nozīmīga, ka, atgriežoties Latvijā, manam vīram Mārim teica – kādam ir jāfilmē Raimonds, kamēr viņš vēl ir mūsu vidū un visas viņa zināšanas nepazūd līdz ar viņu. Tad arī Māris sāka domāt, kas Raimondu varētu intervēt un filmēt. Sazinājās ar producentu Uldi Cekuli. Notika pāris tikšanās, kā to varētu darīt, un radās doma, ka filmu varētu veidot Pēteris Krilovs. Pēteris pats bija vienu reizi Amerikā, un filmēšanas komanda ieradās atkārtoti, ja nemaldos, 2023. gadā.” Maretta atminas, ka viņai bijis gods pa Sanfrancisko izvadāt filmēšanas grupu: “Uz latviešu namu un citviet, kamēr filmēja. Paps savā mīļākajā Kalifornijas pilsētā varēja parādīt gleznainos skatus, kas arī izpaužas viņa gleznās. Pa vidu bija kovida ierobežojumi, tāpēc filmas tapšanas process nebija tik ātrs, kā gribētos. Šajā laikā bija daudz sarunu, par ko Pēteris bija ļoti priecīgs. Visas sarunas tika ierakstītas. Paldies Pēterim, kas izdarīja brīnišķīgu darbu, realizējot savu ieceri – parādīt 100 gadu Latvijas valsts vēsturi caur papa dzīvi un notikumiem, un, to visu sapinot kopā, ir izdevies ļoti interesanti.”
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