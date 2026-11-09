VIDEO: vai turpmāk ceļa segumu veidos no nolietotām riepām?
Karstā asfalta seguma vidējais kalpošanas laiks ir 10–15 gadi. Vai asfalta virskārta būs jāatjauno agrāk vai vēlāk, nosaka laikapstākļi un tas, cik ātri ceļa seguma sastāvā esošais bitumens oksidēsies temperatūras, UV staru, sala un mitruma ietekmē.
Tā kā bitumens ir galvenā viela, kas saista kopā smilti un šķembas, bez tā ceļu būvē iztikt nevar, taču Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības un mašīnzinību fakultātes pētnieki testē dažādus alternatīvus materiālus, kā mazināt bitumena procentuālo daudzumu maisījumā un vienlaikus uzlabot ceļu segumu noturību.
RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātes Būvniecības inženierzinātņu institūta asociētais profesors Viktors Haritonovs skaidro, ka bitumenam piemīt vairākas pozitīvas īpašības, kāpēc to izmanto ceļu būvē. Tas kalpo kā izcila saistviela, padara ceļu segumu klusāku, viegli noņemamu un pārstrādājamu. Taču tas ir naftas produkts, kas laikapstākļu ietekmē noveco, tāpēc asfaltbetona ceļi nevar kalpot 50 gadu kā, piemēram, cementbetona.
“Pašlaik Šveices un Latvijas sadarbības programmas “Lietišķā pētniecība” projektā LACHMAT radām risinājumus, kas būtu pielāgojami klimata pārmaiņām. Un akcents ir tieši uz ekstrēmām izmaiņām, piemēram, pieaug īpaši karstu vasaru skaits, sasalšanas, atkušanas, vētras, plūdi. Meklējam tehnoloģiskos risinājumus, lai ceļus padarītu noturīgākus pret šīm krasajām laikapstākļu svārstībām. Mūsu pētījumu mērķis ir ne tikai pielāgot infrastruktūru klimata pārmaiņām, bet arī attīstīt ilgtspējīgus materiālus un tehnoloģijas, kas samazinātu būvniecības radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicinātu optimistiskāko klimata pārmaiņu scenāriju īstenošanos līdz 2100. gadam, palīdzot ierobežot globālās temperatūras pieaugumu.”
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RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātes Būvniecības inženierzinātņu institūta doktorants Romāns Kornišovs kopā ar RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas institūta pēcdoktorantūras pētnieku PhD Juri Bitenieku laboratorijas apstākļos izstrādā jaunus, ilgtspējīgus materiālus, kas ļautu daļēji aizstāt tradicionālo naftas izcelsmes bitumenu un atjaunot novecojuša bitumena īpašības, tādējādi veicinot asfaltbetona atkārtotu izmantošanu. Pētnieki arī meklē risinājumus otrreizējās izejvielās un dabas resursos, piemēram, pēc specifiskas tehnoloģijas pārstrādātas nolietotas automašīnu riepas var izmantot bitumena daļējai aizstāšanai. Vienlaikus, izmantojot lignīnu, kas ir koksnes pārstrādes blakusprodukts, un kardanolu, ko iegūst no Indijas riekstu čaumalu eļļas, tiek izstrādātas bioloģiskas izcelsmes saistvielas, kas spētu daļēji aizstāt tradicionālo bitumenu, kā arī atjaunot tā īpašības novecošanas gadījumā.
“Mēs mēģinām mazināt šo temperatūras svārstību ietekmi, jo ziemā gribam novērst plaisu veidošanos asfaltbetona segumos, savukārt karstās vasarās – risu veidošanos. Automobiļu riepu ražošanā izmanto sintētisko kaučuku, kas ir polimērs ar izcilām elastīgajām īpašībām. Tāpat gribam uzlabot asfaltbetona saistvielas izturību pret novecošanos, lai paildzinātu ceļa seguma kalpošanas laiku. Piemēram, nolietotu riepu sastāvā ir tehniskais ogleklis jeb oglekļa kvēpi, kas var darboties kā antioksidants jeb novecošanās palēninātājs. Savukārt fosilās izcelsmes bitumena aizstājēji tiek radīti, īpašā ķīmiskā procesā apstrādājot un apvienojot bioloģiskas izcelsmes blakusproduktus un atkritumus, tostarp nolietotas automašīnu riepas, rezultātā iegūstot hibrīda piedevu ar multifunkcionālām īpašībām. Pašlaik testējam fosilās izcelsmes bitumena aizstāšanu ar mūsu izstrādātajām biosaistvielām un modifikatoriem 9–15 % apmērā.”
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Inovatīvos risinājumus zinātnieki mēģina pārnest no laboratorijas vides uz reālo būvniecību, tostarp, būvējot eksperimentālos ceļu posmus. Šāds inovatīvs ceļa segums uzklāts Jelgavas novada Vilces pagastā 2021. gadā un 2022. gadā un Rēzeknes novadā, kur ir īpaši intensīva satiksme, jo šie ceļi tiek izmantoti karjeru materiālu pārvadāšanai. Analizējot šos testa segumus, Viktors Haritonovs secina, ka tie kalpo izcili. “Mēs ik gadu novērojam šo segumu stāvokli, veicam dažādus mērījumus, tostarp saķeres un trokšņa līmeņa mērījumus, jo gumija palīdz samazināt arī satiksmes radīto troksni. Protams, pastāv konkurence ar tradicionālajiem fosilās izcelsmes materiāliem, taču mums īpaši svarīga ir ceļa seguma ilgmūžība, vienlaikus daļēji aizstājot tradicionālo bitumenu. Tāpat kā mēs lietojam krēmus pret novecošanos, gumija ir kā antioksidants ceļa seguma ilgmūžības paildzināšanai, tādējādi mēs arī būsim mazāk atkarīgi no naftas resursiem.”
Pētnieki riepu izmantošanu redz arī kā izcilu aprites ekonomikas piemēru, jo nolietotās riepas Latvijā ir liela problēma arī ekoloģiskās ziņā. Tomēr pagaidām šādu hibrīdmateriālu reāli izmantot praksē plašākā mērā vēl nevar, jo riepām nepieciešama rūpnieciska apstrāde. Romāns Kornišovs uzsver, ka pašu riepu ir daudz, bet nav tik daudz rūpnīcu, kas var tās pārstrādāt tā, lai tās būtu gatavs modificēšanai. Taču viņš nākotnē raugās optimistiski, jo, ja ar šiem zinātniskajiem pētījumiem būs iespējams pierādīt, ka tas strādā, parādīsies arī jauni ceļu industrijas dalībnieki.
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RTU pētnieki testē arī jaunu tehnoloģiju, kur ceļa seguma konstrukcijā tiek iestrādāts optiskais kabelis, kas attālināti nodod signālus laboratorijā Rīgā, lai jau laikus varētu konstatēt, ka kaut kur sāk veidoties bojājumi un plaisas. Veikt nelielus remontdarbus ir lētāk un ātrāk, nekā pēc tam pārbūvēt veselu ceļa posmu.