Deputāte Djeri turpina Pagora aizsākto praksi - soctīklos zīmējas ar video no Saeimas krievu valodā
Līdzīgi kā viņas frakcijas biedrs Andrejs Pagors, arī 15. Saeimas partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība Jaunlatvieši" (SV/AJ) deputāte Inna Djeri no parlamenta telpām publiskojusi video materiālu krievu valodā.
Deputāte Djeri savā sociālā tīkla "Facebook" profilā ievietojusi video rullīti, kurā krievu valodā sniedz apskatu par Saeimas deputātu kafejnīcu, detalizēti izrādot tās ēdienkarti un to, ko tajā iespējams iegādāties. Djeri 15. Saeimā tika ievēlēta no apvienības SV/AJ saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā. Partijā "Suverēnā vara" viņa darbojas kopš 2024. gada.
Iepriekš uzmanību sociālajos tīklos izpelnījās cits SV/AJ deputāts – Pagors, kurš 15. Saeimas pirmajā darba dienā "TikTok" publicēja video no sēžu zāles, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš deva deputāta svinīgo solījumu.
Reaģējot uz Pagora rīcību, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns ("Apvienotais saraksts") un pārējie prezidija locekļi sagatavojuši iesniegumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, aicinot ierosināt ētikas pārkāpuma lietu. Prezidija ieskatā Pagora rīcība bijusi pretrunā Satversmē nostiprinātajam deputāta solījumam stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un pārkāpj Saeimas deputātu ētikas kodeksu.
Ētikas kodekss nosaka deputātu pienākumu Saeimas telpās un saziņā ar sabiedrību lietot valsts valodu, nepieļaujot rīcību, kas radītu šaubas par latviešu valodas nozīmību. "Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats un vērtība, kas ikvienam Saeimas deputātam ir jāciena, jāgodā un jāstiprina," iepriekš izteicās Smiltēns.