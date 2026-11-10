No ravēšanas līdz mākslīgajam intelektam. Ko apgūst mūsu seniori
Liepājas Izglītības pārvaldes paspārnē vairākus gadus darbojas Senioru izaugsmes akadēmija. Pats nosaukums jau pasaka priekšā, ka šeit jaunas un vērtīgas zināšanas apgūst seniori.
Žurnāls “Likums un Taisnība” uz sarunu aicināja Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāju Agnesi Lejnieci. Viņa pati savu amatu dēvē – Senioru izaugsmes akadēmijas “klases audzinātāja”.
Nedrīkst “iesēdēties”
Kā radās iecere par Senioru izaugsmes akadēmiju? Cik sen jau darbojaties?
2021. gadā sāka darbu Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs, radās jauna nodaļa un sākām strādāt ar pieaugušo izglītības jautājumiem. Šajā mērķgrupā ietilpst arī seniori. Beidzās kovids, mājsēde, un aizvien vairāk pētījumu parādīja, ka seniori visā pasaulē ir ļoti iesēdējušies mājās un vajag atkal doties laukā. Paskatījos, ka ārzemēs kaut kas līdzīgs notiek, un man radās ideja veidot īpašu programmu, lai seniori var nākt kopā un mācīties to, ko vēlas. Mums nav konkrēts stundu saraksts. Pirmajā tikšanās reizē pašiem ir jāpasaka, ko gribētu apgūt. Balstoties uz viņu mācību vajadzībām, es katrai grupai izveidoju konkrētu plānu. Šovasar nosvinējām jau desmitās grupas izlaidumu.
Pie jums izglītojas gan Liepājas, gan Dienvidkurzemes novada cilvēki?
Vairums ir liepājnieki, bet 2021. gadā Liepājas pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Dienvidkurzemes novada kolēģiem, un visas iespējas var izmantot arī novada iedzīvotāji. Pie mums brauc cilvēki no Aizputes, Kazdangas, Grobiņas, Dubeņiem, Ziemupes un citām vietām. Ir bijusi interese arī no Brocēniem un Saldus, bet diemžēl dāmas nevarēja izbraukāt, jo mums ir klātienes nodarbības.
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Pārsvarā ir daiļais dzimums?
Jā. Vidēji ir jau vairāk nekā 200 absolventu, bet kopumā mums vīriešu bijis ļoti maz. Atnāca vairāki kungi, bet… tad viņi nobīstas no dāmu pārsvara… Un ne vienmēr sievietes ar vīriešiem var atrast kopīgas intereses. Kungus vairāk interesē autosports, tehniskās lietas, aktīva laika pavadīšana un makšķerēšana, bet sievietēm vairāk gribas kaut ko izzināt, uzzināt, apgūt, pagatavot. Taču septiņi stiprā dzimuma pārstāvji tomēr ir absolvējuši akadēmiju, un bijuši arī tādi, kuri nākuši kopā ar sievām.
Vai pie jums ir arī kāds senioru vecuma cenzs?
Mums nav “no–līdz”. Vecākā dāma bijusi 87 gadus veca, bet jaunākā 50 plus. Nesen grupu absolvēja arī viena izdienas policiste. Viņa pilnīgi brīvi jutās, bet, protams, izskatījās jaunāka uz pārējo fona. Šai sievietei bija tik tikko 50 gadu.
No floristikas līdz MI
Kādas nodarbības pie jums notiek, un par kurām ir vislielākā interese?
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Pirms mācību uzsākšanas ikviens seniors atnāk uz interešu izzināšanas tikšanos. Ierodas pat 40–50 interesentu. Katrs izstāsta, ar kādu mērķi nācis, ko gribētu mācīties. Mēs visas vēlmes piefiksējam, un tad vienojamies ar visu lielo grupu, kuras astoņas deviņas tēmas ņemsim. Parasti ir kaut kas no digitālām prasmēm, arvien aktuālāks kļūst mākslīgais intelekts, arī kustības – vai nu joga, vai fizioterapija, vingrošana. Vienmēr ir kaut kas no radošām aktivitātēm – var darināt sveces, ziepes, skrubjus, ir arī floristika. Allaž arī veselības lietas – vai nu pirmā palīdzība, vai elpošana. Interesanta lieta ir dzimtas pētniecība. Ir bijušas izzinošas nodarbības, piemēram, staigājam pa Liepāju un skatāmies jūgendstila pērles. Mums ir bijušas ļoti daudzas un dažādas tēmas, bet visas nodarbības notiek klātienē kopā ar pasniedzējiem. Ir bijušas Liepājā praktiskās nodarbības kopienas dārzā – ravēšana, dārza apkopšana. Sadarbībā ar pilsētas Neredzīgo biedrību rehabilitācijas centrā esam piedalījušies filcēšanas meistarklasē, notikusi arī mazā ziedu kārtošanas meistarklase.
Izveidojusies plaša sadarbība dažādās jomās?
No pašas pirmās dienas mums ir sadarbība ar jogas pasniedzēju Eviju Brantu, bet Baiba Griezīte māca pagatavot masāžas ziepes, skrubjus, vannas bumbas, sveces. Savukārt ārsta palīgs Aleksejs Safonovs palīdz apgūt pirmās palīdzības iemaņas. Tas senioriem ir ļoti svarīgi, jo būtiska ir guļošu cilvēku aprūpe. Svarīgi arī mācēt saprast situāciju, kad jādodas pie ģimenes ārsta, kad jāmeklē ātrā palīdzība. Ko kad darīt un kā aprūpēt savus tuviniekus. Ir arī vizuālā tēla pilnveide kopā ar jauko frizieri Jolantu Kabiņecku. Katrreiz ir kaut kas cits. Mums ir arī veiksmīga sadarbība ar Valsts policiju. Cenšamies meklēt dažādus resursus, kas ir mūsu pilsētā. Piemēram, Liepājas muzejs. Tas ir arī ļoti labi, jo mūsu iestādēm mums nav jāmaksā. Cenšamies arī savest kopā senioru ar iestādi, jo bieži vien ir liela plaisa starp iestādi un senioru. Mūsu uzdevums ir padarīt šo plaisu pārejamu, lai senioram turp nav bailīgi iet. Šai grupā mums bija nopietna saruna ar juristu, to seniori paši vēlējās. Izrunāja visus aktuālos jautājumus par mantojumu, testamentu, par pensiju sistēmu, par to, kā sakārtot īpašumus, ko darīt, ja kāds kaut ko grib izkrāpt. Mūsu uzdevums ir senioram radīt drošu vidi, kur viņš mācās, un mēģināt iedrošināt kaut ko vēl darīt.
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Cenšamies arī parādīt to, cik Liepājā ir daudz iespēju. Mums bijusi sadarbība ar Liepājas kā nākamā gada kultūras galvaspilsētas nodibinājumu, kur seniori uzzināja, kas notiks 2027. gadā. Bijušas arī ļoti jaukas nodarbības kopā ar jauniešiem, kur jaunieši māca senioriem viedtālruņu lietošanu. Viss orientēts uz jaunu prasmju apguvi. Jo mūsu Senioru akadēmijai ir arī mērķis veicināt šo “sudraba ekonomiku”, lai viņi kāptu ar vienu kāju atpakaļ aktīvajā darba tirgū. Protams, ir tādi seniori, kuriem viss ir labi, viņi ziedo sevi bērniem un mazbērniem, bet ir arī tādi, kuriem ir kāda izsāpēta sāpe, kas vēlas atkal darbā, bet neviens viņus neņem.
Vai jūsu audzēkņiem ir bijusi iespēja iegūtās zināšanas izmantot plašāk?
Mums ir daudzi veiksmes stāsti. Ir kāds, kurš uzsāk savu mazo mājražošanu. Ir tādi, kuri, piemēram, iemācījušies liet skaistas sveces, izdomā, ka sāks pārdot savus darinājumus. Viena mūsu absolvente kļuvusi par sertificētu aukli. Viņai savu mazbērnu nav, bet izdomāja, ka patīk auklēt bērnus. Tāpat arī ir seniori, kuri kļuvuši par brīvprātīgajiem pie Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu organizēšanas darbiem. Mēdz būt arī apmaksāta darba piedāvājumi.
Mēs te esam atraduši jaunus pasniedzējus. Mums ir fantastiska latviešu valodas skolotāja Inese Ferstere no Liepājas akadēmijas, kura šobrīd māca latviešu valodu. Viņa ir bijusī skolas direktore, un mums bija ļoti vajadzīga pasniedzēja, kura gatava strādāt arī ar cilvēkiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Katrā mūsu grupā ir apmēram trīs četri krievvalodīgie.
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Vai vēl ir kādi piemēri par senioru atgriešanos darba tirgū?
Vienai kundzei ļoti iepatikās kopienas dārzā. Tā mums vairs nav, bet viņai ir savs mazdārziņš, visu ko izaudzē un tirgo tirgū. Ne tikai puķes, arī kabačus, burkānus un citus dārzeņus. Vairāki seniori kļuvuši par mazajiem ražotājiem, piemēram, sāka tamborēt un pārdot savus darinājumus. Pēc Senioru akadēmijas beigšanas viņiem arī jāaizpilda anketa, kur jānorāda, vai arī paši ir kaut ko gatavi vadīt, un es šīs ziņas izmantoju – samaksājam, slēdzam uzņēmuma līgumu, lai tikai nāk pie mums un vada nodarbības!
Gribētāju vairāk nekā vietu
Tātad interese par Senioru izaugsmes akadēmiju ir liela?
Esam ļoti pieprasīti un nespējam paņemt visus gribētājus. Maksimums ir 20 vietas, bet vēlme mācīties grupā ir 40–50 senioriem. Kad 2021. gadā sākām darboties, tik tikko 15 interesentus ieguvām, jo tas bija kaut kas pilnīgi jauns un daudzi nesaprata, kas tas vispār ir. Taču senioriem tik ļoti iepatikās, ka radās vēlme palikt pat uz otru gadu. Taču mēs viņiem piedāvājam citas nodarbības bez Senioru akadēmijas. Tas kopumā ir vienreizējs pasākums, bet mums ir plāns par otro līmeni. Viņi paši arī kļūst par lektoriem viens otram. Šomēnes (saruna notiek septembrī – aut.) mums vajadzētu sākt darbu jau ar vienpadsmito grupu. Šobrīd man telefons ir patiešām “karsts”, jo cilvēki gaida.
Darbā ar senioriem svarīgs arī telpu pieejamības aspekts, jāņem vērā arī veselības stāvoklis.
Ir svarīgi, lai vide ir ļoti droša, jo uz vecumu cilvēkiem rodas dažādas problēmas, slimības, taču pie mums var mācīties visi. Ir bijuši vājredzīgi cilvēki, arī tādi, kuriem ir diezgan lielas dzirdes problēmas. Cenšamies pielāgot saturu, lai noderīgi ikvienam. Mums ir nākuši cilvēki ar krāģīšiem, ar stumjamiem ratiņiem, ar citiem palīglīdzekļiem. Piemēram, ja organizējam pa Liepāju jūgendstila māju apskates ekskursiju, plānojam tā, ka visi var noiet, un arī lai visās mācību vietās ikviens var atnākt.
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Cenšamies, lai būtu bez augstiem pakāpieniem, lai nav jākāpj uz augšējiem stāviem, lai var brīvi apsēsties un, ja ir palīglīdzeklis, lai telpā ir vieta arī tam. Bieži seniorus uz nodarbībām pavada arī bērni un mazbērni. Un šis ir jauks pasākums tiem, kuri no citurienes pārceļas uz Liepāju.
Viena seniore no Valkas pabeidza mūsu akadēmiju. Viņai ir depresija, viņa bija ļoti bailīga, bet beigās pati bija pat gatava vadīt nodarbības. Lielākoties seniori pie mums paši atnāk, bet ir gadījumi, kad bērni vai mazbērni pavada – ja viņi šeit ir ienācēji. Seniori iegūst arī jaunus kontaktus, sadraudzējās savā starpā. Es ar viņiem nodarbībās kopā neesmu, bet esmu kā tāda klases audzinātāja – visu “sakūrēju”. Vienmēr esmu sākumā un beigās, bet nodarbībās seniori ir kopā ar konkrēto pasniedzēju. Senioriem ne vienmēr ir viegli, un, ja tēma varbūt ir sensitīvāka, tad es tur pat negribu būt klātesoša, lai viņi justos droši un varētu komunicēt. Vēlos, lai viņi paši savā starpā iepazīstas, lai ir jauni draugi, paziņas. Pienāk brīdis, kad seniori paliek vieni, jo dzīve ir arī nežēlīga un draugi un kolēģi aiziet mūžībā, bērni un mazbērni atrodas tālumā. Ir arī tādi, kuriem mazbērni diemžēl nerunā latviski, un tā senioriem ir ļoti liela sāpe. Starp citu, mums ir notikušas arī angļu valodas nodarbības.
Seniors nav patērētājs, bet devējs
Kas finansē akadēmiju?
Mums ir tikai Liepājas pašvaldības finansējums, tas ir neliels, un katru gadu tas mainās. Galvenokārt finansējums tiek izmantots pasniedzēju atalgojumam un mācību materiāliem. Ļoti bieži mēs pasniedzējus cenšamies sarunāt bez maksas, jo budžets nav liels un mēs arī gribam paņemt divas grupas gadā.
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Kādi ir jūsu vērojumi, darbojoties ar senioriem?
Latvijā seniors nav patērētājs, bet gan devējs. Diemžēl daudzi mūsu šodienas politiķi dažkārt seniorus vērtē kā norakstāmus, bet tā nav. Viņi ir tik dzīvespriecīgi, viņiem ir tik jaukas idejas, vēl ir tik spējīgi daudz ko darīt. Vairākas seniores, pateicoties mūsu konsultācijām, ir beigušas aprūpētāju kursus un kļuvušas par aprūpētājām. Cita kundze vasarā atgriezās savā bijušajā darbā bērnudārzā par audzinātāju. Mūsu uzdevums ir arī viņus dabūt laukā no mājām. “Iesēžoties” mājās, viņiem ir ļoti grūti.
Jauki, ka viņi savā starpā sadraudzējas un pašiem veidojas kopiena. Ir arī izveidota “WhatsApp” grupa. Mācību noslēgumā izlaidumā katrs arī izstāsta, ko vēl dzīvē dara, un aicina citus uz savu kori, deju kolektīvu, nūjošanas nodarbībām, grāmatu lasīšanas klubiņu. Ko tikai seniori nedara! Ļoti daudz interesantu nodarbju! Daudzi iepriekš bijuši augstos amatos, daļa ir pensionēto skolotāju, “Laumas”, “Liepājas metalurga” bijušie darbinieki, pedagogi, ķīmiķi, grāmatveži, pārdevēji, stilistes, šuvējas, sociālās darbinieces.
Janvārī svinēsim izlaidumu. Uz izlaidumu allaž sagādājam dāvanas. Uzrunājam sponsorus, atbalstītājus. Jau trešo gadu mūsu lielais draugs ir “Rimi”, palīdz labdarības organizācija “Tabitas sirds”, “Kurzemes gaļsaimnieks”, “Liepājas orhideja” sagādā ziedus, arī Kurzemes plānošanas reģions sagādā dāvanas. Izlaidumā katrs saņem pateicības rakstu, un, protams, ir mūzika, skaisti svētki.
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Ko vēlētos pateikt valstij?
Lietuvā darbojas Senioru likums, daudzās valstīs šī sistēma ir sakārtota. Latvijai šai ziņā jāmaina domāšana. Ministrijā saka: seniori vairāk patērē. Jūs viņiem nedodat iespējas parādīt, ka viņi vēl var! Ne jau visi 65 gados aiziet pensijā, ļoti daudzi seniori vēl strādā. Mana vēlme ir, lai valsts par senioriem vairāk domā. Tieši par pirmspensijas, pensijas vecuma cilvēkiem. Mūsu programma ir vērsta uz jaunu prasmju apguvi. Ar domu, ka viņi, iemācoties šīs prasmes, kļūs patstāvīgāki, nevienu neapgrūtinās un varēs arī kaut ko nopelnīt. Viņi ļoti priecājas, ka kaut ko jaunu iemācās. Viņi patiešām grib zināt un dod informāciju citiem.