Gribēja ierobežot dzeršanu, bet sanācis citādi? Nozare apšauba alkohola tirdzniecības ierobežojumu jēgu
Latvijā jau vairāk nekā gadu spēkā ir stingrāki alkohola tirdzniecības ierobežojumi, kuru mērķis ir mazināt iedzīvotāju alkohola patēriņu. Tomēr jaunākie dati atklāj interesantu tendenci – alkohola apjoms valstī turpina samazināties, taču lēnāk nekā pirms ierobežojumu ieviešanas.
Alkohola tirdzniecības laika ierobežojumi stājās spēkā 2025. gada 1. augustā. Salīdzinot 12 mēnešu periodu pēc to ieviešanas ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, patēriņam nodotā tīrā alkohola apjoms Latvijā samazinājies par 4,11%. Savukārt vēl pirms ierobežojumu ieviešanas kritums bija straujāks – 5,36%. Tas nozīmē, ka alkohola apjoms joprojām sarūk, tomēr samazinājuma temps ir palēninājies.
Līdzīga situācija vērojama arī kaimiņvalstīs. Lietuvā patēriņam nodotā alkohola apjoma samazinājums palēninājies no 4,82% līdz 3,68%, bet Igaunijā – no 4,05% līdz 2,65%. Asociācija uzskata, ka šāda tendence visās trijās Baltijas valstīs liecina par plašākām pārmaiņām alkohola tirgū un iedzīvotāju paradumos, nevis tikai Latvijā ieviesto ierobežojumu ietekmi.
"Alkohola apjoma samazināšanās Baltijas valstīs ir ilgstoša tendence, kas bija vērojama jau pirms jauno tirdzniecības ierobežojumu ieviešanas Latvijā," norāda Latvijas Alkohola nozares asociācija (LANA) izpilddirektors Dāvis Vītols. Viņš uzsver, ka pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā alkohola apjoma samazinājums nav kļuvis straujāks, tāpēc rodas jautājums, vai ierobežojumi sasniedz savu mērķi un vai to radītais slogs uzņēmējiem ir samērīgs ar ieguvumiem.
Asociācija arī kritizē jauno noteikumu radīto birokrātiju un papildu izmaksas. Īpaši sarežģīta situācija, pēc tās paustā, izveidojusies mazajos lauku veikalos, kas nereti ir vienīgās tirdzniecības vietas apkārtnē. Tirgotājiem nācies pielāgoties jaunajām prasībām, savukārt valsts iestādēm – veltīt papildu resursus to skaidrošanai un uzraudzībai.
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Vienlaikus jāņem vērā, ka minētie dati raksturo patēriņam nodotā alkohola apjomu, nevis precīzu iedzīvotāju izdzertā alkohola daudzumu. Arī lēnāks samazinājuma temps pats par sevi nepierāda, ka ierobežojumi būtu neefektīvi vai radījuši pretēju rezultātu. Lai izvērtētu to ietekmi uz dzeršanas paradumiem un sabiedrības veselību, nepieciešama plašāka analīze.