Piekrastes zvejnieki apgūst efektīvas un videi draudzīgas tehnoloģijas
Latvijas piekraste izsenis bijusi vieta, kur paaudzēs mantots amats, dabas stihijas un smags roku darbs noteicis savdabīgu, bet sīkstu dzīvesveidu.
Tomēr piekrastes zvejniecību grūti saukt par plaukstošu nozari. Skarbie darba apstākļi, birokrātiskais regulējums un dabiskie ienaidnieki – roņi un kormorāni – ir pamatīga garoza šai maizītei. Bet zvejnieki nepadodas un rada jaunas tehnoloģijas, kas nākotnē varētu mainīt drūmo situāciju.
Kamēr zivju letēs pircēji meklē svaigu vietējo lomu, pašu zvejnieku piekrastē palicis satraucoši maz – aktīvi jūrā visu gadu iet vien pārdesmit vīru. Galvenais šķērslis nav nevēlēšanās strādāt, bet gan nevienlīdzīgā cīņa ar dabas spēkiem un dažādu normatīvu radītiem ierobežojumiem. Piesaistot Eiropas fondu naudu, smeļoties iedvesmu kaimiņvalstīs un liekot lietā personisko pieredzi, biedrība “Mazjūras zvejnieki” sadarbībā ar zinātniekiem meklē tehnoloģisku risinājumu, izstrādājot jaunus, videi draudzīgus murdus, kas pasargā lomu no plēsējiem un spēj izturēt dabas stihijas.
Padomju mantojums pret roņu armiju
Gadu desmitiem Latvijas piekrastes zvejā dominējuši padomju laika kolhozu standarti – tiek izmantoti smagi, tradicionāli linumu murdi, kuru uzturēšana prasa nemitīgu darbu, tos tīrot un lāpot, kā arī noenkuroti žaunu un reņģu tīkli. Mūsdienās Baltijas jūrā šie rīki kļuvuši par vieglu mērķi strauji augošajai roņu populācijai. Roņi saplēš dārgos tīklus un izēd lomu, turklāt kļūst aizvien drošāki un nekaunīgāki, sagaidot zvejnieku laivas kā pusdienu piegādātājus.
Biedrības “Mazjūras zvejnieki” valdes priekšsēdētājs un praktizējošs zvejnieks Andris Cīrulis situāciju raksturo tieši: “Katru gadu roņu populācija kļūst lielāka, un ne tikai roņi, bet arī kormorāni nodara lielu postu zvejnieku lomiem un vispār zivīm. Ilgus gadus piekrastes zvejniecība bija atstāta novārtā, pārsvarā visi zvejoja ar veciem kolhoza laika murdiem. Parastajos tīklos šodien faktiski neko vairs nevar nozvejot, jo ronis tos saplēš un visu lomu apēd.”
Lielu postu nodara arī nirējputni, tostarp kormorāni, kas piekrastes stāvvados spēj acumirklī iznīcināt simtiem kilogramu reņģu, atstājot zvejniekiem tikai zivju asakas. Šāda situācija ilgstoši dzinusi piekrastniekus izmisumā, liekot daudziem amatu pamest un meklēt darbu citās nozarēs vai uz lielajiem zvejas kuģiem Skandināvijā.
Inovatīvie materiāli un gudrā selektivitāte
Meklējot izeju no strupceļa, “Mazjūras zvejnieki” pievērsās kaimiņvalstu Igaunijas un Somijas pieredzei, pielāgojot jaunās tehnoloģijas Latvijas atklātās un vētru plosītās piekrastes skarbajiem apstākļiem. Tapuši četri zinātniskās izpētes projekti sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, tostarp divi jauna tipa zivju murdu projekti. Šo murdu pamatā ir “Dyneema” kompozītmateriāls – īpaši izturīga zvejas rīkā izmantota šķiedra, ko roņa zobi un nagi nespēj saplēst –, kā arī modernie neilona linuma materiāli, kas ir krietni vieglāki un daudz mazāk apaug ar aļģēm siltajā vasaras ūdenī.
“Rīka nobeiguma daļa – murda aste, kur sakrājas visas noķertās zivis –, ir izgatavota no “Dyneema” materiāla, ko ronis nespēj saplēst. Savukārt priekšā pie ieejas ir speciāls roņu siets, kas neļauj plēsējam iekļūt murdā. Mēs strādājam, sargājot arī pašu roni, lai tas neieietu iekšā murdā un nenosmaktu. Jaunais murds jau ir testēts jūrā, un rezultāts ir lielisks – roņi klāt netiek, un rīks pēc lielajām vētrām paliek neskarts, kamēr vecie murdi tika saplēsti gabalos,” Andris Cīrulis izskaidro uzbūvētā lielzivju murda konstrukciju un darbības principus.
Inovācija slēpjas ne vien materiālos, bet arī pašā konstrukcijā un ergonomikā. Jaunajos murdos ir paredzēta atsevišķa, viegli nomaināma rezerves sēta. Tieši sēta ir tā daļa, kas nelabvēlīgos laikapstākļos cieš visbiežāk, un agrāk viena bojājuma dēļ zvejniekiem nācās vilkt krastā visu milzīgo murda konstrukciju, zaudējot dienas un pat nedēļas dārgā zvejas laika. Tagad bojāto posmu var operatīvi aizstāt uz vietas.
Turklāt šie rīki ir selektīvi vairākos līmeņos. Murdu konstrukcija ar pārdomātu atdzirkņu sistēmu nodrošina, ka nepieaugušās zivis spēj brīvi izkļūt ārā neskartas, savukārt nevēlamā piezveja vai lieguma laikā iepeldējušie laši murdā ūdens vidē paliek dzīvi, jo zvejnieks, paceļot murda galu, lieguma zivis var nesavainotas atlaist atpakaļ jūrā. Svina atsvaru vietā tiek izmantotas videi draudzīgas jau virvēs iestrādātas smaguma sistēmas, kas atbilst stingrākajām Eiropas Savienības prasībām.
Putniem neaizsniedzams stāvvads
Līdzās lielzivju murdam zvejnieki radījuši risinājumu, kas spēj būtiski mainīt tradicionālās piekrastes sezonas robežas. Tas ir inovatīvs slēgta tipa divkastu dibenstāvvads – iespaidīga, teju 100 metru gara konstrukcija, kas nogremdējama jūras dibenā. Parasti stāvvadu kastes, kur uzkrājas reņģes, ir no augšas atvērtas, tāpēc kormorāni un citi jūras putni, kā arī roņi var brīvi piekļūt lomam. Jaunais stāvvads ir slēgts, turklāt to iespējams iegremdēt ievērojamā dziļumā – pat līdz 17 metriem. Šāds jaunas konstrukcijas stāvvads ir izgatavots un ielikts pie Kolkas raga līča pusē.
Šāda pieeja ļauj zvejot ne tikai pavasara reņģu sezonā, bet arī bargākā laikā un ziemas mēnešos, kad piekrastē nāk salakas un citas vērtīgas zivju sugas, tādējādi mazinot piekrastnieku piespiedu dīkstāvi. Lai milzīgais rīks nebūtu ar pārcilvēcisku spēku jāvelk no dzelmes, inženieri un zvejnieki to aprīkojuši ar gaisa baloniem. Pacelšanai talkā nāk kompresors, padarot apkalpošanu ātru un drošu pat nelielām zvejnieku komandām.
No zinātnes līdz piekrastes ikdienai
Inovācijas nav domātas tikai atsevišķiem eksperimentiem – to mērķis ir kļūt par standartu, kas glābj un palīdz visai nozarei. Kad “BIOR” zinātnieki būs pabeiguši murdu testēšanas ciklu un sniegs oficiālu selektivitātes atzinumu, šos rasējumus un tehnoloģijas bez maksas varēs izmantot ikviens Latvijas piekrastes zvejnieks. Šis atzinums paver ceļu arī Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) atbalstam Lauku atbalsta dienesta programmās, kur investīcijām selektīvajos zvejas rīkos iespējams saņemt pat līdz 100 % intensitātes līdzfinansējumu.
Biedrības projektu vadītāja Iveta Tomsone uzsver projektu ilgtermiņa mērķi: “Kopumā biedrībai pašlaik ir četri zinātniskās izpētes projekti: lielais zivju murds, dibenstāvvads, mazizmēra murdi un riņķvads. Tas īsā laikā ir milzīgs solis uz priekšu modernu zvejas rīku radīšanā. Lielais murds ir pārbaudīts pirmajā sezonā, un esam pārliecinājušies, ka tas strādā teicami. Nākamgad pēc testēšanas redzēsim, kā strādā pārējie inovatīvie risinājumi. Projekti noslēgsies ar oficiāliem “BIOR” zinātnieku selektivitātes atzinumiem, ko pēc tam varēs izmantot visi pārējie piekrastes zvejnieki, lai būvētu šādus rīkus un aizstātu vecā tipa zvejas rīkus.”
Jaunie zivju murdi ir orientēti uz vērtīgajām zivīm – butēm, asariem, vimbām, sīgām un taimiņiem –, ko piekrastnieki nozvejo ar mazām laivām un stacionāriem zvejas rīkiem, nebojājot jūras grunti un nekaitējot roņiem un jūras putniem, kuriem ir lielāks risks iet bojā vecā tipa zvejas rīkos. Līdz ar to tas ir vērtējams kā tīrs un videi draudzīgs zvejas veids, kas radikāli atšķiras no lielrūpnieciskās traļu zvejas atklātā jūrā.
Vai piekrastes zvejniecība atdzims?
Lai gan tehnoloģiskais risinājums ir atrasts, ceļā uz nozares atdzimšanu joprojām stāv administratīvie šķēršļi un paaudžu nomaiņas problēma. Piekrastes zvejniecība nav apgūstama parastā skolā vai augstskolā – tās ir specifiskas iemaņas, kas tradicionāli nodotas no tēva dēlam. Biedrība rosinājusi Zemkopības ministrijai izveidot īpašu prakšu tīklu, lai jaunie interesenti varētu apgūt murdu šūšanas un likšanas mākslu pie pieredzējušiem meistariem, taču sistēmiska risinājuma joprojām trūkst.
Tikpat smags slogs ir ikdienas birokrātija un no Eiropas kontroles regulējuma izrietošās prasības. Zvejnieki saskaras ar absurdām situācijām, kad pašu nozvejota loma pārstrāde un legāla tirdzniecība pārvēršas par nebeidzamu papīru un kontroles labirintu.
Par administratīvajiem paradoksiem Iveta Tomsone stāsta ar neslēptu rūgtumu: “Kamēr zvejnieks krastā pārdod svaigu, neķidātu un pa tiešo no jūras atvestu zivi, viss ir kārtībā, bet brīdī, kad ķeries pie pārstrādes vai kūpināšanas, – zeme, atveries! Katrai zivju partijai tiek pieprasīts QR kods, un kontroles dienesti var ierasties pat krogā, prasot, kur ir QR kods zivij, kas tiek jau uzlikta porcijā uz šķīvja. Tā vietā, lai atbalstītu vietējo produktu nonākšanu pie patērētāja, zvejniekiem nākas cīnīties ar noteikumiem, kas drīzāk izskatās pēc šķēršļu joslas.”
Neraugoties uz roņu uzbrukumiem, zvejas rīku dārdzību un Eiropas gaiteņos radītiem birokrātisko prasību žņaugiem, paši piekrastnieki saglabā cīņassparu. Sabiedrības pieprasījums pēc svaigām Baltijas jūras zivīm ir milzīgs, un jaunie murdi dod ilgi gaidīto cerību, ka senais amats neiznīks, būs dabai vēl draudzīgāks, un spēs pielāgoties 21. gadsimta realitātei.