“Nepaliku krieviskajā vidē un aizgāju” Karš Ukrainā palīdz iemīlēt latviešu valodu
Liepājnieks Daņila Jermolovičs ir krievu tautības puisis, kurš padsmitnieka gados pārgāja mācīties Liepājas Valsts ģimnāzijā. Lēmumu ietekmēja arī Ukrainas kara sākums.
Par pāriešanu uz latviešu skolu Daņilas vecāki bijuši diezgan skeptiski noskaņoti, arī radu attieksme nav bijusi īsti pozitīva. “Kas Jauns Avīze” viesojās Liepājas Valsts ģimnāzijā un sarunājās ar Daņilu par to, ko viņam nozīmē Latvija, latviešu valoda un ne tikai. Starp citu, puisis pieņēmis lēmumu drīzumā savu krievisko vārdu Daņila nomainīt pret latviskāko Daniels.
Sirsnīgi uzņēma latviskajā vidē
Kā tu izlēmi pāriet uz latviešu skolu?
Pāriet uz latviešu skolu ierosināja mana latviešu valodas skolotāja, un es pats arī sāku citādāk domāt tad, kad sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai un sākās nežēlīgais karš, kurš joprojām turpinās. Tas man palīdzēja ātrāk nobriest, es nepaliku krieviskajā vidē un aizgāju. Manas domas un uzskati par daudzām lietām krasi mainījās. Tajā brīdī es sapratu, ka gribu vairāk piederēt Latvijai un arī Eiropai. Vairāk sāku domāt par daudzām pasaules lietām un notikumiem. Man bija 14 gadi, un es sāku mācīties Liepājas Valsts ģimnāzijas 10. klasē. Tajā brīdī es jau varēju labi sarunāties latviešu valodā, un daudz šai ziņā palīdzēja mana iepriekšējās skolas latviešu valodas skolotāja. Gāju uz papildu nodarbībām, lai vēl labāk apgūtu latviešu valodu un mācētu to patiešām labi. Kad sāku šeit mācīties, man jau šķita, ka es varu sarunāties, bet tad sapratu, ka tomēr vēl jāpamācās. Bet kopumā ar latviešu valodu man sokas viegli un labi, un arī ļoti patīk šī valoda.
Vai klasesbiedri tev palīdzēja iejusties skolas atmosfērā?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Manā klasē vide bija ļoti atbalstoša, klasesbiedri mani pieņēma ļoti labi, visi bija atsaucīgi un izturējās sirsnīgi. Bija ieinteresēti: kas es esmu, no kurienes nāku. Sākumā biju tā kā vairāk noslēdzies sevī, ne tik ļoti uz āru izpaudos, jo tomēr manā dzīvē tās bija ļoti lielas pārmaiņas. Es nācu no vides, kurā nejutos labi. Iejusties man palīdzēja gan klasesbiedri, gan skolotāji. Mans latviešu valodas skolotājs Normunds Dzintars turpināja palīdzēt man apgūt valodu vēl labāk un arī ļoti atbalstīja.
Skolā nav tikai mācības, ir arī pasākumi, ekskursijas un citas aktivitātes. Vai sabiedriskā dzīve tev palīdzēja vēl labāk iejusties latviskajā vidē?
Noteikti. Ekskursijā mēs pēdējo reizi braucām uz Slovākijas kalniem. Tā bija īpaša saliedētības sajūta, kāda rodama tikai kalnu atmosfērā. Tur vajadzēja vienam otru atbalstīt un palīdzēt, un tas ir patiešām kaut kas īpašs. Varu atzīt, ka es biju diezgan lēns, bet mēs ar klasesbiedriem vēl vairāk sadraudzējāmies, un radās kopības sajūta. Mums bija kopēja pieredze. Šis brauciens uz kalniem notika tad, kad beidzām 11. klasi. Mums dažas reizes bijuši arī tematiskie klases vakari, kuros obligāti jāpiedalās visai klasei. Viens vakars bija veltīts tam, lai visi klasesbiedri savā starpā iepazītos. Spriedām, kurš no mums līdzīgs kādam Latvijas populāram cilvēkam, arī animācijas filmu varoņiem.
Tagad es mācos 12. klasē, un mūsu klase patiešām ir ļoti draudzīga, jūtamies kā viena liela ģimene. Katram ir savas intereses, bet par daudz ko varam parunāties, pārspriest lietas. Nav mums ne skolā, ne klasē nekādas diskriminācijas, ne mobinga, ne bosinga.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jūsmo par Ziedoņa “Epifānijām”
Ko tev pašam nozīmē Latvija un latviešu valoda?
Latvija ir mana dzimtene. Es šeit jūtos ļoti labi, man patīk daba, cilvēki, kurus esmu savā dzīvē saticis, un šeit, ģimnāzijā, daudzi man ļoti palīdzēja iejusties šai latviskajā vidē, kura, manuprāt, ir brīnišķīga. Es runāju tikai latviešu valodā, kuras man bērnībā pietrūka. Bērnība man aizritēja krieviskā vidē, to ietekmēja ģimene. Tagad, kad izvēlējos latvisko identitāti, es jūtos ļoti labi, ērti un brīvi. Latviešu valoda man ir kā mierinājums, jo grāmatu lasīšana latviešu valodā ir palīdzējusi man veidot un attīstīt savu personību.
Kādu rakstnieku darbus tu lasi latviešu valodā? Ko tev vispār patīk lasīt?
Es esmu aktīvs mūsu ģimnāzijas bibliotēkas lasītājs. Pati pirmā grāmata, ko šeit izlasīju, bija lietuviešu izcelsmes amerikāņu rakstnieces Rūtas Šepetis grāmata “Man tevi jānodod”. Darbība notiek 1989. gada ziemā Rumānijā diktatora Čaušesku nežēlīgā komunistiskā režīma pēdējos mēnešos. Notiek izsekošanas, ir bads, elektrības taupīšana un visvisādas negācijas. Un nevar pateikt, vai cilvēki vēl šādā režīmā dzīvos 10 gadus, vai notiks kardinālas pārmaiņas. Galvenais varonis ir puisis, kurš pabeidz vidusskolu. Man patīk, ka viņš izsaka savas jūtas, analizē savu ikdienu, to realitāti, kurā pats dzīvo, rakstot dienasgrāmatu. Man patika, kā viņš mēģina izprast notiekošās dzīves pārmaiņas. Šī grāmata palīdzēja saprast, no kurienes es esmu nācis, kā es esmu ietekmējies, kā veidojos pats kā personība.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
No latviešu autoriem man ļoti patīk dzejnieka Imanta Ziedoņa darbi, tieši viņa “Epifānijas”, kurās dzejnieks tik izsmeļoši, tik skaidri saprotamā valodā runā par daudzām svarīgām lietām. Man tie šķiet kā tādi mazi impulsi dzīvei. Nevajag pat šo grāmatu lasīt no sākuma līdz beigām – vienkārši pašķir lappusi un lasi. Es “Epifānijas” lasu pa daļām, un tur ir tik daudz dzīves patiesību! Pagājušajā gadā mani ļoti ieinteresēja iespēja piedalīties latviešu valodas olimpiādē par Raiņa lugu “Indulis un Ārija” un Aspazijas lugu “Vaidelote”. Protams, es šos abus latviešu klasiķu darbus izlasīju. Atzīšos gan, ka diezgan smagi lasījās, bet man patika spilgtie, varonīgie galveno varoņu raksturi. Tādiem cilvēkiem arī jābūt mūsu dzīvē. Pats galvenais ir nenodot savas dzīves vērtības.
Lāčplēša dienā – lāpu gājienā
Kad apguvi latviešu valodu, kas tev šķita visgrūtākais, bet kas visvieglākais?
Latviešu gramatika man nešķiet grūta un sarežģīta, bet interpunkcijā gan man reizēm gadās kļūdīties. Reizēm arī ir grūti noturēt savu domu gājienu, pierādīt, komentēt savu pozīciju un to noformēt, piemēram, piecās rindkopās. Uz jautājumu: vai kopumā latviešu valoda ir viegla vai grūta, es viennozīmīgi nevaru atbildēt. Uzskatu, ka latviešu valoda nav viegla, bet, to mīlot, ir daudz vieglāk un patīkamāk iejusties šīs valodas dziļākajā būtībā.
Kā tev patīk latviešu tradīcijas? Piemēram, Jāņi?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jāņus es nesvinu, bet 11. novembrī – Lāčplēša dienā – Liepājā piedalos lāpu gājienā. Man patīk, ka šajā pasākumā piedalās daudz cilvēku, ir tāda īpaša kopības, piederības sajūta Latvijai, latviešu tautai. Tā ir arī drošība, un es neesmu svešinieks. Man patīk tieši patriotisma nedēļa, kad 11. un 18. novembrī Latvijai ir īpaši svētki, kas arī man pašam liek justies daudz citādāk, patriotiskāk. Sajust, ka arī es piederu šai valstij. Latvijas valsts dzimšanas dienā 18. novembrī skolā ir brīvlaiks, un es šajā dienā parasti skatos televīzijas raidījumus, vēroju svinīgo parādi televīzijas ekrānā no galvaspilsētas.
Ko vecāki šobrīd saka par to, ka tu mācies latviešu skolā?
Atzīst, ka es esmu malacis, ka man sanāk, ka man ir labi panākumi, ka es labi spēju runāt un izteikties latviešu valodā. Viņuprāt, tas ir liels panākums. Ja apgūsti kādu jaunu valodu, tu mainies arī kā cilvēks, veidojies kā jauna personība ar citu pieredzi.
Tu noteikti mācies vēl kādu valodu. Angļu, vācu?
Izvēlējos mācīties franču valodu. Mums ir neliela grupa, un man patīk, ka varam paši izvēlēties, ko gribam apgūt. Bija iespēja mācīties vācu vai franču valodu. Vācu valoda man būtu noderējusi, jo Vācijā dzīvo mani radi, taču es sekoju savai sirdij un izvēlējos franču valodu. Ar šo izvēli lepojos, jo Francija ar tās burvīgo galvaspilsētu Parīzi mani īpaši saista.
Vai tu ikdienā runā latviešu valodā?
Ar savu tuvāko draugu Ralfu runāju latviski, viņš ir mans klasesbiedrs ģimnāzijā, un viņš ir latvietis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Es piedalos arī dažās aktivitātēs. Koncertzālē Lielais dzintars ceturtdienās notiek jauniešu vakari, un pie mums ierodas dažādi speciālisti. Piemēram, ātrās palīdzības feldšeris, psihologs un citi, kuri stāsta par dzīvē noderīgam lietām. To visu ir interesanti paklausīties, man patīk iegūt jaunas zināšanas.
Pauž savu pilsonisko nostāju
Ko tev patīk darīt brīvajā laikā?
Man nepatīk sēdēt mājās četrās sienās, un es dodu priekšroku pastaigām brīvā dabā. Patīk arī doties ciemos un “onlainā” paspēlēt spēles. Diezgan daudz laika veltu arī lasīšanai. Liepājas teātrī esmu redzējis vienu izrādi – “Tēvs klusums”, un šī izrāde man pēc tam lika par daudz ko aizdomāties. Ļoti vēlos aiziet uz tik pieprasīto izrādi “Freimanis”, jo Mārtiņš reiz bijis arī angļu valodas skolotājs mūsu skolā, bet lielā pieprasījuma dēļ nav iespējams dabūt biļetes. Taču gan man izdosies!
Vai tu ikdienā vēl latviešu valodu apgūsti? Vai centies papildus mācīties?
Es uzturu savas latviešu valodas zināšanas klausoties, arī diezgan daudz lasu latviski, kas arī man ļoti daudz dod. Ja jāizvēlas krievu vai latviešu valoda, es labāk palieku pie pēdējās. Taču ar vecākiem sarunājos krieviski. Latviešu draugi un paziņas man vairāk ir ģimnāzijā, nevis ārpus skolas. Kopā ar skolas vēsturnieci Sanitu Dejus pēc piecu gadu pārtraukuma atkal taps skolas avīze “Kliedziens”. Esmu redkolēģijā, bet man vēl jāatrod cilvēki, kuri arī vēlētos piedalīties, sadarbojoties ar skolas parlamentu. Es sajūtu un domāju, ka man pašam patiks veidot skolas avīzi. Šobrīd ir idejas, un ceru, ka mums viss izdosies.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tu piedalījies arī 15. Saeimas jauniešu vēlēšanās. Kādas sajūtas?
Tā bija laba iespēja izpausties un parādīt savu pilsonisko nostāju, vēlēšanu urnā iemetot biļetenu. Tādējādi es pateicu savas domas, ko mainīt un kurai partijai es uzticētos. Es sekoju arī līdzi notikumiem Latvijā, politikai. Taču šajās Saeimas vēlēšanās bija grūti izvēlēties. Nobalsoju par partiju “Latvijas attīstībai”. Man arī bija simpātisks Andris Kulbergs un viņa partija.
Tu nenožēlo, ka pārnāci uz latviešu skolu?
Pilnīgi pretēji. Man šeit patīk, un es ar to lepojos. Nožēloju tikai, ka agrāk to neizdarīju, to vajadzēja darīt jau no pirmās klases. Bet tas nebija atkarīgs no manis. Es darbojos arī vēstures pulciņā. Mēs pētām Latvijas vēsturi, braucam ekskursijās pa vēsturiskām vietām, un arī tas ir ļoti interesanti. Mums ir arī šaha pulciņš, tas man arī patīk.
Vai vari teikt, ka tu mīli Latviju?
Jā, noteikti. Man nepatīk cilvēki, kuri saka, ka mums viss ir slikti, un arī tas, ka tik daudzi neaizgāja nobalsot Saeimas vēlēšanās, sakot: mana viena balss jau neko neizšķirs. Taču pēc tam sūdzas, ka nekas nav labi. Mēs taču paši lemjam par savu nākotni.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ko tu domā darīt pēc 12. klases pabeigšanas? Nav jau vairs ļoti tālu izlaidums.
Man ir tik daudz ideju, ko nākotnē darīt, un pat īsti nezinu, kuru izvēlēties. Man ir ambiciozs mērķis mācīties matemātiku vai fiziku. Matemātika man gan patīk, gan padodas, un fizika tāpat. Vēl domāju. Bet iecere man ir stāties Latvijas Universitātē.
Kāds ir tavs vēlējums Latvijai?
Lai Latvija paliek demokrātiska valsts, lai mēs esam drošībā! Bet vienalga jābūt gataviem jebkurai situācijai. Tomēr ceru, ka nekas slikts nenotiks. Lai aug labklājība, lai nesamazinās iedzīvotāju skaits, lai cilvēki nebrauc laimes meklējumos uz citām valstīm. Es savu nākotni saskatu Latvijā. Protams, tas netraucē noderīgu pieredzi gūt arī citās valstīs.