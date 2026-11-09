Kāpēc “Maxima” veikalos ir zilas cenu zīmes?
Ja esi ievērojis, ka līdzās klasiskajām baltajām cenu zīmēm daudzu preču cenu zīmes "Maxima" veikalos ir kļuvušas zilas, iespējams, esi sācis domāt, ko tas īsti nozīmē. Zilās cenu zīmes nav nejaušība vai jauns modes kliedziens – tās atspoguļo īpašu "Maxima Latvija" iniciatīvu "Zila cena – zema cena", lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju iepirkties vēl izdevīgāk ikdienā. Kuras preces ir ar zilām cenu zīmēm un kādas priekšrocības tās sniedz klientiem, to skaidro "Maxima Latvija".
"Ja plauktā redzat preci ar zilu cenu zīmi, varat būt droši, ka šī prece ir daļa no cenu samazināšanas iniciatīvas "Zila cena – zema cena", kuras ietvaros ir samazinātas regulārās cenas jau vairāk nekā 9000 precēm. Šī iniciatīva radīta, lai pircējiem būtu iespēja papildus īstermiņa akciju piedāvājumiem, iepirkties arī ilgtermiņā par zemām cenām. Tas ļauj pircējiem iepirkties paredzamāk un atvieglos savu un savas ģimenes ēdienkartes plānošanu. Mūsu mērķis ir, lai ikviens varētu plānot savus ikdienas iepirkumus pārskatāmi arī ilgtermiņā, vienlaikus ietaupot laiku un līdzekļus," stāsta "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Zilā cenu zīme – vieglākai ikdienas iepirkšanās pieredzei
Zila cenu zīme simbolizē iniciatīvu "Zila cena – zema cena" un to, ka vairāk nekā 9000 precēm ir samazināta regulārā cena – atsevišķiem produktiem oktobrī cena samazināta pat par 35%. Iniciatīva aptver plašu produktu klāstu – piena produktus, svaigu gaļu un zivis, augļus un dārzeņus, maizes un konditorejas izstrādājumus, bakalejas preces, dzērienus, zīdaiņu pārtiku, zivs izstrādājumus, saldētās preces un citus ikdienā būtiskus pārtikas produktus. Tas nozīmē, ka iepirkšanās ir vienkāršāka un pārskatāmāka – vairs nav nepieciešams meklēt atlaižu piedāvājumus, jo zila cenu krāsa simbolizē, ka precei jau ir samazināta regulārā cena uz pastāvīgu laiku.
Plaša izvēle ar Latvijā ražotiem produktiem
Iniciatīvā iekļauti ne tikai iemīļotu pasaules zīmolu produkti, bet arī vietējo sadarbības partneru produkti, kuru produkti veido vairāk nekā 60 % no visa "Zila cena – zema cena" sortimenta. Iniciatīvas “Zila cena – zema cena” produktu klāstā atradīsiet iecienītus produktus no tādiem vietējiem ražotājiem kā “Dimdiņi”, “Lāči”, “Selga”, “Rēzeknes gaļas kombināts”, “Rīgas piena kombināts”, “Tukuma piens”, “Rāmkalni”, “Baltijas dārzeņi”, “Latvijas Maiznieks”, “Dobeles Dzirnavnieks”, “Rūdolfs”, “Laima” un daudziem citiem.
Plašāku informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu var atrast https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena .