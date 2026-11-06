"Iespējama svešķermeņa klātbūtne" - "Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā preci
Foto: Paula Čurkste/LETA
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"Iespējama svešķermeņa klātbūtne" - "Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā preci

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"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci, liecina tirgotāja mājaslapā publiskotā informācija.

"Iespējama svešķermeņa klātbūtne" - "Rimi" lūdz pi...

Prece, kas jānodod atpakaļ veikalā: "Makreles Kaija" tomātu 240g.

EAN: 4751007730181. Derīguma termiņš: 14.10.2026. Partijas numurs: L403290626.

Piegādātājs: Sanitex SIA. Atsaukuma iemesls: iespējama svešķermeņa klātbūtne.

Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, lūdzam, atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 11. novembrim. Pirkuma čeks ir nepieciešams.

Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, pircējus lūdz zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.

Veikals atvainojas par sagādātajām neērtībām.

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