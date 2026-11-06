Prezidents. Bez filtra: kas kopīgs Nikam Endziņam, Kambalām, Magonei Burkai un Edgaram Rinkēvičam?
“Tet” uzturētā TV kanāla “360TV” raidījumā “Slavenības. Bez filtra” ierasts pārcilāt narkotiku skandālā ierautā Nika Endziņa dzīvi un tiesāšanos, Magones Burkas lauku dzīvi un mīlas stāstus, kā arī Kambalu pārīša skaļajās nesaskaņās un mīļajās salabšanās. Nu šo raidījumu ar savu klātbūtni pagodināt izdomājis arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Turklāt valsts augstākā amatpersona šajā TV šovā plāno debitēt tieši novembrī – Latvijas valsts svētku laikā. Paredzēts, ka prezidenta dzīves aizkulises varēs apskatīt “Ekskluzīvi. Bez filtra” epizodē.
Aktieris Andris Bulis aicinās prezidentu rudenīgā pastaigā pa Rīgas ielām, kuras laikā abi pārrunās gan ikdienas gaitas un prezidenta amata pienākumu aizkulises, gan personiskākus jautājumus un Latvijai nozīmīgas tēmas.
Nav Protams, prezidentam jādzīvo neaizskaramā tronī, taču šāda izvēle publicitātei raisa virkni jautājumu, tostarp, kur beidzas vēlme būt tuvāk tautai un sākas valsts augstākā amata izvazāšana komerciālā izklaides TV?
Raidījuma popularitāte lielā mērā balstās skandālos, privātās dzīves publiskā iztirzāšanā un provokācijās. Vai prezidenta klātbūtne šādā formātā ir veiksmīgs mēģinājums uzrunāt plašāku sabiedrību vai arī prestiža aizdošana šovam, kura vērtības ne vienmēr saskan ar priekšstatu par prezidenta institūcijas cienīgumu?
Kaisles vētras, naži, narkotikas – un Valsts prezidents
Šo visu tiks mēģināts iestarpināt kaut kur pa vidu citiem labi zināmiem šova varoņiem. Niks Endziņš kameru priekšā pārdzīvo mīlas drāmas, bet vēlāk televīzijas sižetā nonāk arī viņa tiesas process narkotiku lietā, kas pirmajā instancē beidzas ar gandrīz četru gadu cietumsodu.
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Kambalu ģimenes konflikts sasniedz tādu punktu, ka tiek ar nazi sagrieztas gleznas un kaimiņi izsauc policiju.
Savukārt Magone Burka spēj sarīkot jezgu pat skaistumkonkursa apbalvošanā. Un tieši uz šādas televīzijas platformas nu nolēmis parādīties arī Valsts prezidents. Saprotams – Rinkēvičs nepiedalīsies šo ģimeņu drāmās, taču jautājums paliek: vai valsts augstākās amatpersonas vēlme uzrunāt tautu attaisno jebkuras televīzijas platformas izvēli?
Valsts prezidenta kancelejā vērsāmies ar jautājumu, uz kuru, šķita, grūti būs izdomāt labskanīgu atbildi, proti:
“Lūdzam skaidrot sabiedrībai šo izvēli – pozicionēt Valsts prezidentu pretrunīgi vērtētā TV šovā, kas saistīts ar skandalozām ģimenes epizodēm un kura personāži (tostarp Niks Endziņš) ir tikuši krimināli sodīti. Kāds ir šīs publicitātes mērķis un kādēļ izdarīta tieši šāda izvēle? Ko par šo situāciju domā pats prezidents? Vai Valsts prezidenta kanceleja uzskata šī šova saturu par sabiedrības vērtības stiprinošu? Lūdzam sniegt atbildes uz katru jautājumu pēc būtības, nevis aprobežoties ar vispārīgu komentāru.”
No kancelejas saņēmām šādu atbildi:
“Valsts prezidents piedalās dažādu mediju un dažādu formātu raidījumos. Par Valsts prezidenta dalību šajā raidījumā vērtējumu varēs sniegt raidījuma skatītājs.”
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Solīts, ka tikšanās laikā neizpaliks arī saruna par “Latviju un tās nākotni”. Tuvojoties 18. novembrim, prezidents dalīsies pārdomās par Latvijas sabiedrību, valsts attīstību un jautājumiem, kas viņu šobrīd satrauc visvairāk.
Rinkēvičs pastāstīs arī par prezidenta uzrunu tapšanas procesu un ieskicēs, kādu Latviju vēlētos redzēt pēc desmit gadiem. Tikšanās laikā būs iespēja iepazīt Valsts prezidentu ārpus ierastās oficiālās vides, uzzinot vairāk gan par viņa darba ikdienu, gan personību.
Andris Bulis aicinās prezidentu dalīties arī personiskākos stāstos un atbildēt uz dažādiem jautājumiem par bērnību, interesēm, sadzīves prasmēm un paradumiem. Abi pievērsīsies arī tam, kā ir būt Valsts prezidentam, esot sabiedrības uzmanības centrā, un kā šis amats ietekmē iespējas baudīt pavisam vienkāršus dzīves mirkļus.