Rotaļlietu paradīze “Lidl” - gatavojies svētkiem laikus
Uz jautājumu, kas visvairāk iepriecina Ziemassvētkos, gandrīz ikviens bērns atbildēs: “Dāvanas!” Tomēr Ziemassvētku vecīša palīgi saskaras ar lielu izaicinājumu – sarūpēt ko tādu, kas sniegtu bērniem prieku ilgākam laikam un neradītu lielus izdevumus. Lai padarītu izvēli vienkāršāku, mazumtirgotājs “Lidl” piedāvā 2026. gada Ziemassvētku rotaļlietu katalogu, kurā atrodams viss – no bērnu iecienītām koka rotaļlietām līdz pat kolekcionējamām “Superlupis” figūriņām. Rotaļlietu piedāvājums veikalos tiks papildināts pakāpeniski – pirmās rotaļlietas pieejamas jau šonedēļ. Piedāvājums tiks paplidināts katru nedēļu līdz pat 17. decembrim.
“Pašiem mazākajiem Ziemassvētku brīnums slēpjas nepacietīgajā dāvanu gaidīšanā, izsaiņošanas priekā un neviltotā sajūsmā par katru jauno rotaļlietu. Lai zem eglītes nonāktu tieši tā dāvana, par kuru bērns sapņojis, daudzi vecāki dāvanu meklējumus sāk jau laikus. Tāpēc arī “Lidl” šogad piedāvā plašu rotaļlietu izvēli, lai vecākiem būtu vieglāk atrast dāvanu, kas sagādās prieku mazajiem un vienlaikus būs draudzīga ģimenes budžetam,” norāda “Lidl Latvija” komunikācijas vadītāja Zane Neļķe.
Svētku gaidīšanas laiks sākas ar adventes kalendāru
Neatņemama svētku gaidīšanas daļa ir adventes kalendāri, kas palīdz bērniem skaitīt atlikušās dienas līdz Ziemassvētkiem, katru rītu iepriecinot ar kādu gardumu vai rotaļlietu.
“Tuvojoties svētkiem, adventes kalendāri kļūst arvien pieprasītāki. Bērniem tas ir viens no mīļākajiem svētku gaidīšanas rituāliem. Katrs rīts sākas ar mazu prieka un pārsteiguma brīdi – iespēju atvērt nākamo kalendāra lodziņu un uzzināt, kas tajā paslēpies. Tieši šādi mazie ikdienas mirkļi padara Ziemassvētku gaidīšanas laiku īpašu un palīdz radīt svētku sajūtu jau ilgi pirms pašiem svētkiem,” turpina Z. Neļķe.
Jau no 5. novembra “Lidl” veikalos pieejama plaša adventes kalendāru izvēle – no “Favorina” kalendāriem par 1,89 eiro un “Windel” kalendāriem par 2,49 eiro līdz pat bērnu iecienītajiem “LEGO Star Wars” un “LEGO Disney” kalendāriem par 29,99 eiro. Tāpat piedāvājumā ir “Barbie” un “Hot Wheels” adventes kalendāri.
Koka rotaļlietas atgriežas
Jau no šīs nedēļas “Lidl” veikalos ir bērnu iecienītās “Lupilu” koka rotaļlietas, un šogad to izvēle ir vēl plašāka. Mazajiem, kuriem patīk iejusties pieaugušo lomās un iztēloties sevi kā īstus virtuves šefpavārus, pieejama rotaļu virtuve par 50 eiro, kā arī vairāki jaunumi – koka izbraukuma kafejnīca par 49,99 eiro, galda grila vai konditorejas rotaļu komplekts par 16,99 eiro, kā arī saldējuma ratiņi vai saldumu veikals par 19,99 eiro. Līdzās lielākajām rotaļlietām piedāvājumā ir arī dažādi virtuves piederumi, piemēram, kafijas aparāta, tējas, pankūku komplekti un tosteris. Rotaļu ēdiena komplektus ar picu, torti, saldējumu vai augļiem var iegādāties, sākot no 5,99 eiro.
Mazajām dāmām, kurām patīk pucēties, būs piemērots rotaļu kosmētikas galdiņš par 54,99 eiro, savukārt mazos meistarus iepriecinās “Lupilu” koka darbagalds par 59,99 eiro.
Savukārt vecāki, kuri Ziemassvētkos vēlas iepriecināt mazos transporta cienītājus, var izvēlēties rotaļu vilcienu vai lokomotīvi ar tālvadības pulti par 12,99 eiro, pirmo dzelzceļa komplektu par 16,99 eiro vai plašāku dzelzceļa komplektu ar 59 piederumiem par 30 eiro. Rotaļu dzelzceļu iespējams papildināt ar elektrisko lokomotīvi, kuras cena ir 9,99 eiro.
Attīstošās rotaļlietas pašiem mazākajiem
Īpašs rotaļlietu piedāvājums sarūpēts arī pašiem mazākajiem. No 26. novembra “Lidl” veikalos būs pieejamas dažādas koka attīstošās rotaļlietas, kas aicinās mazuļus likt, vērt, ripināt, atklāt dažādas formas un mācīties ar aizraujošu spēli. Piedāvājumā būs gan motorikas rotaļlietas, puzles un vēršanas spēles, gan koka klucīši. Šādas rotaļas palīdzēs attīstīt sīko motoriku, koordināciju un iztēli, turklāt rotaļlietas būs pieejamas no 1,99 eiro.
“Mūsu pircēji atzinīgi novērtē ne tikai “Lupilu” koka rotaļlietu izdevīgo cenu, bet arī augsto kvalitāti. Koka rotaļlietu popularitāti apliecina arī tirgus pētījumu uzņēmuma “Euromonitor International” 2025. gada aprīļa dati, kuros “Lupilu” pēc pārdošanas apjomiem Eiropā ierindojas 1. vietā koka rotaļlietu kategorijā. Visās “Lupilu” zīmola koka rotaļlietās izmantotā koksne ir 100% sertificēta atbilstoši neatkarīgajam FSC (Forest Stewardship Council) standartam. Šis starptautiskais sertifikāts apliecina, ka rotaļlietās izmantotā koksne nāk no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem, kuros tiek aizsargāta bioloģiskā daudzveidība un mežā strādājošo darba tiesības,” norāda Z. Neļķe.
“Superlupis” figūriņas kolekcionāriem
Šogad “Lidl” aicina bērnus un viņu vecākus iepazīties ar “Superlupis” – sešām krāsainām pasaku būtnēm: Kippo, Amilu, Ziggy, Sunny, Thinkoo un Bravix.
“Katra pasaku būtne iemieso atšķirīgu personību un raksturu, tāpēc bērniem ir viegli iejusties tēlu lomās un radīt jaunus stāstus. Vēl lielāku aizrautību sniedz figūriņu kolekcionēšana – veikalos var meklēt kolekcijas varoņus, savākt visus sešus tēlus vai mainīties ar tiem draugu lokā. Tādējādi rotaļa kļūst par lielisku iespēju komunicēt, dalīties un kopā priecāties par atklājumiem,” stāsta Z. Neļķe.
“Superlupis” 3D mini figūriņas “Lidl” veikalos būs pieejamas no 19. novembra, un viena figūriņa maksās 2 eiro.
Dāvanas pasaules izzinātājiem
Savukārt no 12. novembra “Lidl” veikalos būs pieejamas arī dāvanas mazajiem rokdarbu un konstruēšanas cienītājiem. “Play-Doh” plastilīna komplektu varēs iegādāties par 4,99 eiro, savukārt dažādi “LEGO” konstruktori būs pieejami, sākot no 7 eiro.
Auto cienītājiem no 19. novembra būs sarūpēti vairāki pārsteigumi. “Hot Wheels” piecu mašīnu komplektu varēs iegādāties par 7,99 eiro, mašīnu garāžu – par 12,99 eiro, savukārt lielāku piedzīvojumu meklētājus iepriecinās trašu komplekti, kuru cenas būs no 19,99 eiro.
Zinātkārajiem bērniem, kurus interesē ne tikai spēles, bet arī pasaules izzināšana, “Lidl” sarūpējis izglītojošas dāvanas. No 3. decembra būs pieejams bilingvāls valodu apguves portatīvais dators “Lexibook” par 29 eiro, kas rotaļu veidā ļaus apgūt angļu un latviešu valodu, matemātiku, rakstīšanu, mūziku un loģisko domāšanu. Savukārt no 10. decembra piedāvājumā būs “Clementoni” mini eksperimentu komplekti bērniem tikai par 6 eiro, ar kuriem varēs iepazīt dažādus zinātnes un dabas noslēpumus.
Ziemassvētki ir laiks, kad īpašu prieku sagādā kopā būšana, mazi pārsteigumi un mirkļi, kas paliek atmiņā. Lai svētku gaidīšana būtu mierpilna un patīkama, “Lidl” aicina dāvanu sarūpēšanu neatlikt uz pēdējo brīdi un jau laikus izvēlēties pārsteigumus, kas bērnu acīs iemirdzēsies īstā svētku priekā.
Preču pieejamība dažādos veikalos var atšķirties, un to daudzums ir ierobežots. Pilns piedāvājums apskatāms “Lidl” rotaļlietu katalogā: https://www.lidl.lv/l/lv/akciju-buklets/rotallietas-2026/view/flyer/page/1?lf=HHZ