Kurš ieņems KNAB vadītāja amatu? Cīņā par ietekmīgo krēslu palikuši vien divi pretendenti
Cīņa par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vadītāja amatu tuvojas noslēgumam. No deviņiem pretendentiem konkursa pēdējā kārtā iekļuvuši tikai divi.
Konkursa otrajā kārtā iekļuvis pašreizējais KNAB priekšnieka vietnieks operatīvo darbību jautājumos Jānis Roze. Savukārt KNAB Operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks nākamajai kārtai nav izraudzīts. Otra finālista vārds pagaidām nav zināms.
Roze KNAB strādā jau vairāk nekā desmit gadus. 2014. gadā viņš kļuva par biroja Iekšējās drošības nodaļas vadītāju, bet 2016. gadā tika pārcelts toreizējā KNAB vadītāja Jaroslava Streļčenoka vietnieka amatā korupcijas apkarošanas jautājumos. Pirms darba KNAB Roze strādājis Drošības policijā. Savukārt Reiniks birojā sācis strādāt ap 2006. gadu, bet iepriekš darbojies Valsts policijā.
Konkursa noslēdzošajā kārtā komisija padziļināti vērtēs abu pretendentu profesionālo pieredzi, zināšanas un redzējumu par KNAB turpmāko attīstību. Kandidātiem būs jāizklāsta arī savas ieceres korupcijas novēršanas un apkarošanas uzlabošanai Latvijā. Konkursa uzvarētāju virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā, savukārt galīgo lēmumu par KNAB vadītāja iecelšanu uz pieciem gadiem pieņems Saeima.
Jauna KNAB vadītāja meklējumi sākās pēc tam, kad līdzšinējais biroja priekšnieks Jēkabs Straume augusta sākumā negaidīti un bez publiska skaidrojuma devās izdienas pensijā, lai gan viņa pilnvaru termiņš vēl nebija beidzies. Straume KNAB vadīja kopš 2017. gada, bet 2022. gadā tika apstiprināts amatā uz vēl vienu piecu gadu termiņu. Pašlaik KNAB vadītāja pienākumus pilda viņa vietniece Ineta Cīrule, kura konkursā nepieteicās.