Gripas izplatība Latvijā uzņem apgriezienus, bet vakcīnu visiem nepietiek
Gripa Latvijā izplatās arvien straujāk – nedēļas laikā saslimstība teju dubultojusies, un reģistrēts jau pirmais nāves gadījums. Tikmēr valsts apmaksāto vakcīnu piegāde kavējas, vēsta "360TV Ziņas".
Jauns.lv jau vēstīja, ka aizvadītajā nedēļā no gripas miris pacients vecumā virs 90 gadiem, kuram bijušas vairākas hroniskas saslimšanas. Tikmēr saslimstība nedēļas laikā teju dubultojusies, bet pozitīvo gripas testu īpatsvars strauji tuvojas 5%. Visbiežāk saslimšana konstatēta bērniem. Gripas gadījumi jau reģistrēti piecās no desmit Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) monitoringa teritorijām.
"Gripa pakāpeniski palielinās. Visbiežāk gripas gadījumi reģistrēti bērnu vidū. No mūsu 10 monitoringa teritorijām gripas gadījumi pašlaik ir reģistrēti pusē. Taču varam secināt, ka gripas izplatība Latvijā jau ir, un ir aktīva," norāda SPKC vecākā epidemioloģe Karīna Paklone.
Lai gan pašlaik ir piemērotākais laiks vakcinēties, pirms gripas izplatība sasniegusi epidēmijas līmeni, Latvijā piegādāta mazāk nekā puse no plānotajām 148 000 valsts apmaksātajām vakcīnām. Patlaban tās pieejamas bērniem un iedzīvotājiem no 60 gadu vecuma, savukārt grūtniecēm un citām riska grupām vakcīnu piegāde gaidāma ne agrāk kā 13. novembrī.
Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka vakcīnu piegādes aizkavējušās sarežģītā ražošanas procesa dēļ. Šogad Eiropā ražotajās gripas vakcīnās bija nepieciešams vienlaikus nomainīt visas trīs sastāvdaļas, kas paredzētas aizsardzībai pret dažādiem gripas vīrusa paveidiem.
Šajā sezonā Latvijā izplatās arī A tipa gripas vīrusa H1 apakštips, kas 2009. gadā izraisīja pandēmiju visā pasaulē. Tomēr speciālisti mierina, ka kopš tā laika sabiedrībā ir izveidojusies imunitāte pret šo vīrusa paveidu, tādēļ tā parādīšanās pati par sevi nenozīmē jaunas pandēmijas draudus.