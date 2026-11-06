"Sekas izjutīs visa sabiedrība!" Kultūras darbinieki gatavojas vērienīgam protestam Rīgā
Latvijas kultūras nozares pārstāvji nākamnedēļ izies Rīgas ielās, lai pievērstu uzmanību ilgstoši zemajam atalgojumam un pieprasītu pārmaiņas.
Otrdien, 10. novembrī, galvaspilsētā notiks akcijas "Kultūra (iz)dzīvo" gājiens, kura dalībnieki aicinās politiķus izstrādāt ilgtermiņa plānu kultūras darbinieku algu palielināšanai.
Gājiena dalībnieki plkst. 14 pulcēsies pie Latvijas Nacionālās operas un baleta, bet plkst. 14.30 dosies uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur akcija noslēgsies ap plkst. 15.30. Organizatori uzsver, ka kultūras darbinieku atalgojums būtiski atpaliek no vidējās algas sabiedriskajā sektorā. Šā gada otrajā ceturksnī kultūras mantojuma iestādēs vidējā bruto alga bija 1395 eiro, skatuves mākslas nozarē – 1365 eiro, bet sabiedriskajā sektorā kopumā – 1926 eiro.
"Ilgstoši zemais atalgojums veicina pieredzējušu speciālistu aizplūšanu no nozares un Latvijas, vienlaikus apgrūtinot jaunu profesionāļu piesaisti," norāda akcijas rīkotāji. Viņi brīdina, ka šīs problēmas sekas nākotnē izjutīs visa sabiedrība, jo var pasliktināties kultūras piedāvājuma kvalitāte un pieejamība.
Protesta akciju papildinās arī vērienīgs koncerts, kas otrdien plkst. 19 notiks Rīgas Kongresu namā. Tajā uz vienas skatuves apvienosies Latvijas vadošie profesionālie mūzikas kolektīvi, tostarp Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, koris "Latvija", Latvijas Radio bigbends un Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki. Lai gan visas vietas koncertā jau rezervētas, to varēs vērot tiešraidē LTV7, klausīties Latvijas Radio 3 "Klasika" un sekot līdzi portālā "Lsm.lv".
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Savukārt sestdien, 7. novembrī, plkst. 14 Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā notiks plakātu darbnīca, kurā ikviens interesents varēs sagatavot savu vēstījumu gaidāmajam gājienam. Akcijas organizatori cer, ka tā mudinās jauno Saeimu pievērsties kultūras darbinieku atalgojuma problēmai un meklēt ilgtermiņa risinājumus.
Rīgas pašvaldība brīdina, ka gājiena laikā no plkst. 14.30 līdz 15.30 pilsētas centrā iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi un izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā. Autovadītāji un pasažieri aicināti rēķināties ar iespējamu kavēšanos un ievērot satiksmes regulētāju norādījumus.