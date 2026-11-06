Literatūras gardēžu gaidītākais notikums ir klāt! Rīgā sākas Grāmatu svētki
Šajā nedēļas nogalē Latvijas Nacionālā bibliotēka kļūst par tikšanās vietu grāmatu mīļiem, rakstniekiem un izdevējiem. Piektdien un sestdien tur norisinās ikgadējie Rīgas Grāmatu svētki.
Piektdien plkst. 11 notiks svētku svinīgā atklāšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Draugu telpā. Dienas gaitā apmeklētāji varēs uzzināt vairāk par grāmatu vēsturi, literatūras tapšanu un pētniecību. Savukārt plkst. 18 pasākumā "Kā es (ne)kļuvu par rakstnieku" trīs ārvalstu autori dalīsies pieredzē par savu ceļu līdz rakstniecībai. Piektdien no plkst. 13 līdz 17.30 Ziedoņa zālē notiks arī starptautiskais simpozijs "Tiesības uz lasīšanu. Turpinājums".
Sestdien apmeklētājus gaidīs grāmatu atvēršanas pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem un sarunas par dažādu valstu literatūru, valodu un tulkošanu. Īpaši padomāts arī par jaunākajiem lasītājiem – bērni un jaunieši varēs piedalīties radošajās darbnīcās, klausīties lasījumus, risināt krustvārdu mīklas un pat izmēģināt roku savu stāstu veidošanā.
Abas dienas bibliotēkas ātrijā darbosies kustības "Laiks lasīt" viesistaba, kur būs iespēja satikt rakstniekus un grāmatu blogerus, kā arī saņemt ieteikumus nākamajai lasāmvielai. Savukārt tiem, kuru grāmatplaukti jau ir pārpildīti, noderēs grāmatu maiņas punkts – tajā jau izlasīto grāmatu varēs apmainīt pret citu. Savukārt izdevēju stendos būs iespēja sastapt iecienītākos autorus un saņemt viņu autogrāfus.