"Domāju, ka karš sācies!" Imantā daudzdzīvokļu nama pagalmā negaidīti nosēžas helikopters
Rīgā, Imantas apkaimē esošās Akācijas ielas daudzdzīvokļu namu pagalmā, negaidīti nosēdies privātais helikopters, izraisot pamatīgu iedzīvotāju izbīli. Civilās aviācijas aģentūra (CAA) par notikušo ir sākusi pārbaudi, vēsta raidījums "Degpunktā".
Aculiecinieki raidījumam stāsta, ka nelielais, baltais lidaparāts nolaidies uz neapbūvēta zemesgabala praktiski pie pašām mājas durvīm. Helikoptera radītais troksnis un spēcīgā gaisa plūsma pamatīgi izbiedējusi iedzīvotājus. "Skaņa bija tāda, ka domāju, ka karš sācies," notikušo atceras aculieciniece Sandra.
Lidaparāts pagalmā ar ieslēgtu dzinēju uzkavējies aptuveni piecas minūtes, pēc kā atkal pacēlies gaisā un devies prom. Kā norāda CAA operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs, sākotnējā informācija liecina, ka tā nav bijusi ārkārtas nosēšanās. Lidojums bijis privāts, un pilots iestādei jau ir zināms.
Normatīvie akti neaizliedz helikopteru nosēšanos pilsētvidē, taču tam ir nepieciešama iepriekšēja saskaņošana ar konkrētās zemes īpašnieku. Šobrīd izmeklēšanas ietvaros tiek skaidrots, vai šāda atļauja bija saņemta.