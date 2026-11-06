Simtiem tūkstošu eiro reklāmās, bet Saeimā netiek - atklāti partiju tēriņi vēlēšanu kampaņās
Politiskās partijas cīņā par vietu 15. Saeimā nav žēlojušas naudu – reklāmām, aģitācijas materiāliem un vēlētāju pievilināšanai iztērēti simtiem tūkstošu eiro. Tomēr šīs investīcijas daļai partiju tā arī neatmaksājās.
Jaunākās vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas atklāj, ka vairākas partijas, kas kampaņām atvēlējušas iespaidīgas summas, parlamentā tā arī nav iekļuvušas.
Saskaņā ar izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām deklarācijām piecas partijas un partiju apvienības kopumā vēlēšanu kampaņām iztērējušas aptuveni 2,57 miljonus eiro. Vislielākie tēriņi bijuši Zaļo un Zemnieku savienībai (ZZS), kam seko "Jaunā vienotība", Nacionālā apvienība (NA), "Latvijas attīstībai" un "Stabilitātei!".
ZZS iztērē vairāk nekā 820 tūkstošus, bet Saeimā neiekļūst
Visvairāk naudas vēlēšanu kampaņai no šīm piecām partijām iztērējusi ZZS – 820 383 eiro. Gandrīz 28% jeb 226 573 eiro atvēlēti reklāmām telpās un publiskās vietās, savukārt reklāmas materiālu sagatavošana izmaksājusi vēl 137 670 eiro.
Ievērojamas summas tērētas arī reklāmlapiņām un to izplatīšanai. To publicēšanai atvēlēti 77 043 eiro, bet aģitācijas materiālu nosūtīšanai pa pastu – 75 155 eiro. Vairāk nekā 100 tūkstoši eiro kopumā izlietoti reklāmai internetā un komerciālajā radio. Lai gan ZZS deklarējusi 911 599 eiro ieņēmumus, ar to nav pieticis, lai iekļūtu 15. Saeimā.
"Jaunā vienotība" visvairāk tērē vēstuļu sūtīšanai
Otrajā vietā pēc kampaņas izdevumiem ierindojas "Jaunā vienotība", kas deklarējusi 690 442 eiro tēriņus. Interesanti, ka lielākā daļa naudas nav iztērēta televīzijas vai interneta reklāmām, bet gan aģitācijas materiālu nosūtīšanai pa pastu. Tam atvēlēti 125 882 eiro jeb aptuveni 18% no visiem kampaņas izdevumiem.
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Vēl 114 565 eiro iztērēti reklāmām publiskās vietās, bet vairāk nekā 70 tūkstoši eiro – komerciālajā radio. Kampaņas plānošana un organizēšana izmaksājusi gandrīz 70 tūkstošus eiro. Partija deklarējusi 628 500 eiro ieņēmumus, savukārt 15. Saeimā ieguvusi septiņus deputātu mandātus.
Nacionālā apvienība teju pusmiljonu iztērējusi vēlētāju pievilināšanai
Nacionālā apvienība vēlēšanu kampaņai iztērējusi 516 178 eiro, un aptuveni 40% no šīs summas jeb 207 118 eiro novirzīti reklāmām telpās un publiskās vietās. Tā bijusi pārliecinoši lielākā partijas izdevumu pozīcija.
Vēl 67 141 eiro izmaksājusi aģitācijas materiālu nosūtīšana pa pastu, bet 55 470 eiro – reklāmas materiālu sagatavošana. NA deklarētie ieņēmumi bijuši 326 580 eiro, kas ir par gandrīz 190 tūkstošiem eiro mazāk nekā izdevumi. Vēlēšanās Nacionālā apvienība ieguvusi desmit deputātu mandātus.
"Latvijas attīstībai" reklāmās iegulda simtiem tūkstošu
Arī "Latvijas attīstībai" vēlēšanu kampaņā ieguldījusi ievērojamu summu – 482 248 eiro. Visvairāk jeb 165 996 eiro iztērēti reklāmām publiskās vietās, savukārt interneta reklāmām atvēlēts 127 141 eiro. Abas pozīcijas kopā veido aptuveni 61% no partijas kopējiem kampaņas tēriņiem.
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Vēl 63 177 eiro izmaksājusi reklāmas materiālu sagatavošana, bet vairāk nekā 87 tūkstoši eiro kopumā izlietoti reklāmām komerciālajā televīzijā un radio. Partija deklarējusi tikai 181 510 eiro ieņēmumus, kas ir par vairāk nekā 300 tūkstošiem eiro mazāk nekā izdevumi. Neraugoties uz lielajiem ieguldījumiem, "Latvijas attīstībai" 15. Saeimā neiekļuva.
"Stabilitātei!" gandrīz pusi naudas iztērē reklāmām presē
Salīdzinoši pieticīgākā kampaņa no piecām partijām bijusi "Stabilitātei!", kas deklarējusi 60 759 eiro izdevumus. Gandrīz puse jeb 27 350 eiro izlietoti reklāmām preses izdevumos. Savukārt interneta reklāmām atvēlēti 7757 eiro.
Partijas izdevumu deklarācijā atrodamas arī neparastākas pozīcijas. Piemēram, 1250 eiro iztērēti vizāžista un fotopakalpojumiem, 484 eiro – pārtikai, 283 eiro – degvielai, bet 16 eiro – ziediem. "Stabilitātei!" deklarējusi 7995 eiro ieņēmumus, taču 15. Saeimā nav iekļuvusi.
Lieli tēriņi negarantē vietu parlamentā
Piecu partiju deklarācijas parāda, cik atšķirīgas bijušas priekšvēlēšanu kampaņu stratēģijas. Kamēr ZZS, NA un "Latvijas attīstībai" lielākās summas ieguldījušas reklāmās publiskās vietās, "Jaunā vienotība" priekšroku devusi aģitācijas materiālu nosūtīšanai pa pastu, bet "Stabilitātei!" – reklāmām presē.
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Vienlaikus vēlēšanu rezultāti apliecina, ka lieli kampaņas izdevumi paši par sevi negarantē panākumus. No šīm piecām partijām 15. Saeimā iekļuvušas tikai divas – Nacionālā apvienība un "Jaunā vienotība".