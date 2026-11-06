Iespējams arī sniegs! Sinoptiķi brīdina par krasām laikapstākļu pārmaiņām
Pēc salīdzinoši siltā novembra sākuma laikapstākļi Latvijā strauji mainīsies. Nākamnedēļ kļūs ievērojami vēsāks, naktīs termometra stabiņš noslīdēs zem nulles, bet nedēļas otrajā pusē iespējams arī sniegs.
Šajā nedēļas nogalē un pirmdien vēl saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule un iespējams neliels lietus. Dienās gaisa temperatūra sasniegs +4 līdz +10 grādus, savukārt naktīs lielākoties būs no 0 līdz +6 grādiem, piekrastē līdz +9 grādiem. Izņēmums būs nakts uz sestdienu, kad Latvijas austrumos gaiss atdzisīs līdz -1...-4 grādiem.
Izteiktāks aukstums gaidāms otrdien, 10. novembrī, kad debesis skaidrosies un vējš iegriezīsies no dienvidiem. Jau no rīta valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra pazemināsies līdz 0...-4 grādiem, bet dienā gaiss iesils vien līdz +2...+6 grādiem. Neliels sals prognozēts arī naktī uz trešdienu.
Sākot ar Lāčplēša dienu, 11. novembri, palielināsies nokrišņu iespējamība. Nedēļas gaitā Latvijā varētu sagaidīt ne tikai lietu, bet arī sniegu, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar iespējamu apledojumu uz ceļiem.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka nākamā nedēļa Latvijā varētu būt par vienu līdz diviem grādiem vēsāka nekā novembrī ierasts. Vienlaikus nokrišņu daudzums, visticamāk, būs mazāks par normu. Turpmākajās nedēļās temperatūra un nokrišņu daudzums varētu atgriezties ierastajā līmenī vai to pārsniegt.