Ar “Audi” no veikala līdz kapiem, zemessargi vajā maluzvejniekus, motohuligāni Pierīgā: kriminālā province. VIDEO
Talsu novadā pirms nedēļas risinājās visnotaļ dramatiska pakaļdzīšānās, kuras laikā no lauku veikala Kolkas pagastā kāda dzērājšoferei no policijas izdevās aizbēgt vien līdz kapsētai Dundagas pagastā. Ludzas novada Felicianovā maģistrālā cauruļvada plīsuma dēļ Ludzas upē ieplūdis liels daudzums notekūdeņu.
Zivju inspektori, lai noķertu maluzvejniekus, piesaistījuši Zemessardzes spēkus, it īpaši Kurzemē. Savukārt uzņēmums “Rīgas meži” nobēdājies par to, ka Pierīgas mežos aizvien biežāk sastopami motohuligāni.
Dzērājšofere no veikala aizbēg līdz kapiem
Talsu novadā pagājušās nedēļas sestdienā, 31. oktobrī, īsi pirms vēlā rudens tumsas iestāšanās ap puspieciem vakarā notvēra iereibušu autovadītāju, kura visai ekstrēmi centās aizbēgt no policijas. Tas bija visai neordinārs pakaļdzīšanās pasākums, kura policija savā videoatskaitē par pārkāpumu sociālajos tīklos publicēja ar skaņu celiņu, atskaņojot Raimonda Paula slaveno hitam “Rudenī vēlu, vēlu”, ko pirmo reizi 1974. gadā iedziedāja Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks.
31. oktobrī Valsts policija saņēma informāciju, ka kādā Mazirbes veikalā atrodas sieviete, kura, būdama alkohola reibumā, gatavojas turpināt ceļu ar vieglo automašīnu “Audi”, un līdzcilvēkiem neizdevās viņu atturēt, Jauns.lv informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova. Likumsargi fiksēja automašīnu, kuras vadītāja palielināja braukšanas ātrumu, zaudēja kontroli pār automašīnu un ietriecās kokos, bet pēc negadījuma centās aizbēgt no notikuma vietas, taču tika aizturēta.
Autovadītāja alkohola reibumā no veikala gatavojas doties ceļā ar automašīnu. Līdzcilvēki centušies sievieti atturēt, taču bez panākumiem. Valsts policijas Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas ekipāža ieslēdza bākugunis un aiz Dundagas pamanīja minēto automašīna. Likumsargi apgriezās braukšanai pretējā virzienā un brauca pakaļ automašīnai, lai to apturētu. Transportlīdzekļa vadītāja nogriezās uz mazākas nozīmes ceļu, kas ved uz Anstrupes kapiem un uzņēma ātrumu līdz 121 kilometram stundā. Pēc pāris metriem transportlīdzeklis sāka braukt pa ceļmalu līdz brīdim, kad ietriecās kokos. No transportlīdzekļa vadītājas puses izkāpa sieviete un skrēja Anstrupes kapu virzienā.
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Likumsargi apturēja dienesta automašīnu un skrēja pakaļ sievietei, saucot “Stāt, policija!”, uz ko sieviete nereaģēja un turpināja skriet prom. Sieviete tika panākta un, kad policists piegāja viņai klāt, viņa vairs nepretojās un devās līdzi uz dienesta transportlīdzekli. Likumsargi noskaidroja sievietes identitāti un no viņas izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka, turklāt sievietes runa bija neskaidra. Sieviete atzina, ka alkoholu lietojusi, taču atteicās veikt alkohola pārbaudi. “Audi” salonā bija redzamas alus bundžas – gan pilnas, gan tukšas. Tā kā automašīna nepiederēja sievietei, tika noskaidrots automašīnas īpašnieks un informēts par ceļu satiksmes negadījuma faktu. Valsts policijas amatpersonas uz notikuma vietu izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai pārliecinātos par sievietes veselības stāvokli, un miesas bojājumi viņai netika konstatēti
Pret sievieti uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi: * par ceļu satiksmes negadījumu, * par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un * par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Kā arī uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas. Saskaņā ar Krimināllikumu, par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, soda ar brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu.
Ludzas upi “bagātina” ar notekūdeņiem
Valsts vides dienests (VVD), reaģējot uz sūdzībām par notekūdeņu noplūdi Ludzas upē, konstatējis, ka kanalizācijas cauruļvada plīsuma dēļ Ciblas pagasta Felicianovā kanalizācijas maģistrālā cauruļvada bojājuma jeb plīsuma dēļ neattīrīti notekūdeņi “nolijuši” upē.
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Par konstatēto ir informēta pašvaldība, kurai VVD devis norādījumus nekavējoties novērst noplūdi un nepieļaut turpmāku neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. Pašvaldība ir noslēgusi bojāto cauruļvada posmu un pārbauda rezerves cauruļvada tehnisko stāvokli, lai varētu izmantot to. Ja tiks konstatēts, ka arī tas nav izmantojams, neattīrīto notekūdeņu savākšana un izvešana tiks nodrošināta ar asenizācijas transportu.
Lai izvērtētu notikušā ietekmi uz Ludzas upes ūdens kvalitāti, VVD ņems ūdens un notekūdeņu paraugus. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas tiks vērtēta iespējamā ietekme uz vidi un nepieciešamība noteikt turpmākos pasākumus.
Zivju inspektori ar zemessargiem tvarsta lašu maluzvejniekus
Valsts vides dienests sadarbībā ar Zemessardzi turpina pastiprinātu lašveidīgo zivju aizsardzības kontroli Latvijas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Pārkāpēji tiek identificēti, nelikumīgie zvejas rīki izņemti, bet par konstatētajiem pārkāpumiem tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, informē VVD.
Kontrole pastiprinātā režīmā turpināsies visu novembri, aptverot lašveidīgo zivju nārsta periodu. Par katru nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu papildus administratīvajam sodam pārkāpējam jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais kaitējums, kas var sasniegt 715 eiro par katru zivi.
Pagājušajā mēnesī VVD kontroles pasākumu laikā aizturējusi divus maluzvejniekus, pret kuriem uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, no ūdenstilpēm izņemti 66 zivju tīkli un citi neatļauti zvejas rīki, konstatēti makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi. Iekšējos ūdeņos izņemti 42 zivju tīkli, seši nēģu murdi un četri vēžu ķeramie rīki. Konstatēti divi makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi par makšķerēšanu aizliegtā vietā. Viena persona aizturēta par zveju ar tīkliem bez derīgas licences, aizliegtā laikā un vietā. Jūras piekrastē izņemti 24 zivju tīkli un aizturēta viena persona par nelikumīgu rūpniecisko zveju, izmantojot tīklus.
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Lai nodrošinātu efektīvu ūdenstilpju uzraudzību, VVD mobilizējis dienesta iekšējos resursus un kontroles pasākumos iesaistījis arī inspektorus no citiem reģioniem. Būtisku atbalstu sniedz Zemessardze, palīdzot uzraudzīt ūdenstilpes un identificēt iespējamos pārkāpējus. Īpaša uzmanība pievērsta Kurzemes upēm, kur saglabājas paaugstināts maluzvejas risks.
Par makšķerēšanu aizliegtā laikā un vietā var piemērot administratīvo sodu līdz 350 eiro, savukārt par rūpniecisko zveju aizliegtā laikā un vietā iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē - līdz 700 eiro.
Arvien biežāk izbraukā Pierīgas mežus
Uzņēmums “Rīgas meži” sociālajos tīklos publicējis vairākus attēlus, kuros redzami motobraucēji, kuri aizvien biežāk izbraukā Pierīgas mežus: “Mežos arvien biežāk sastopam motociklu un kvadriciklu braucējus, kuri pārvietojas neatļautās vietās.
Atgādinām, ka mežā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem drīkst pārvietoties pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Braukšana pa meža zemsedzi bojā dabu, traucē meža dzīvniekus un var apdraudēt citus meža apmeklētājus. “Rīgas meži” fiksē pārkāpumus un nodod informāciju atbildīgajām iestādēm. Saudzēsim mežu un cienīsim citus tā apmeklētājus!”